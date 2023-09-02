Омский водоканал построит сети канализации к ЖК иногороднего девелопера

Проектную документацию разработало общество с ограниченной ответственностью «Бивер». Компания, которой владеет Оксана Савченко, специализируется на строительстве инженерных коммуникаций для водоснабжения, водоотведения и газоснабжения. Выручка ООО «Бивер» в прошлом году составила 375,9 млн рублей, увеличившись на 40%. Чистая прибыль выросла на 1333% до 6,6 млн рублей. Положительное заключение экспертизы на проект выдало ООО «Базис».