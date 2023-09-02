Омский водоканал построит сети канализации к ЖК иногороднего девелопера

Posted Сегодня, 05:43
Published Сегодня, 05:43
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Updated Сегодня, 05:45
В Омске к микрорайону «Зеленая река», который возводит застройщик «Эталон» из Санкт-Петербурга, собираются строить канализационные сети. Как стало известно Городу55, акционерному обществу «Омскводоканал» уже одобрили проект строительства.
Проектную документацию разработало общество с ограниченной ответственностью «Бивер». Компания, которой владеет Оксана Савченко, специализируется на строительстве инженерных коммуникаций для водоснабжения, водоотведения и газоснабжения. Выручка ООО «Бивер» в прошлом году составила 375,9 млн рублей, увеличившись на 40%. Чистая прибыль выросла на 1333% до 6,6 млн рублей. Положительное заключение экспертизы на проект выдало ООО «Базис».
Застройщиком выступает «Омскводоканал», которым с марта прошлого года руководит Павел Козлов. В 2022 году выручка компании увеличилась на 7% и составила 4,5 млрд рублей.
Сети канализации проложат к многоквартирным домам в ЖК «Зеленая река». Микрорайон появится в границах улиц Волгоградской, проектируемой улицы №3, Покровской, Меридиальной, Верхнеднепровской и Кондратюка. В рамках первой очереди иногородний застройщик возводит 14 многоквартирных домов переменной этажности.
Напомним, что детские сады, школы, дороги и другую инфраструктуру к новому микрорайону будут строить на бюджетные средства. Такими были условия соглашения, заключенного между облправительством, городской администрацией и «Эталоном».
Ранее Город55 рассказывал, что иногороднему девелоперу одобрили строительство автостоянки закрытого типа, которая расположится между многоэтажными домами №59 к6 и №58 к9 по улице Волгоградская в ЖК «Зеленая река».