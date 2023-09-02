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Posted Сегодня, 12:01

Published Сегодня, 12:01

Modified Сегодня, 12:03

Updated Сегодня, 12:03

иллюстрация

Омский избирком представил данные о составе избирательных комиссий

2 сентября 2023, 12:01
Фото: Город55
иллюстрация

В Омской области начали работу участковые избирательные комиссии

Их обновили больше чем на половину.

С 30 августа в Омской области работают участковые избирательные комиссии. Как сообщили в пресс-службе регионального избиркома, в этом году были сформированы новые составы комиссий. Их обновили больше чем на половину.

Участниками стали представители девяти политических партий. При этом в каждой есть члены партии «Единая Россия» (100%). Комиссии также состоят из представителей:

  • КПРФ — в 95%;
  • «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — в 86%;
  • ЛДПР — в 85%;
  • Коммунисты России — в 26%;
  • Новые люди — в 38%;
  • Гражданская платформа — в 16%;
  • Яблоко — в 0,8%;
  • Парнас — в 0,5%.

Они сообщают местным жителям о датах голосования, готовят избирательные участки и принимают заявления о голосовании на дому. Большинство (80%) уже работало в избирательной системе. Каждый прошел специальное обучение.

Председатель избирательной комиссии Омской области Иван Ходаков рассказал, что в преддверии выборов зарегистрировано 1696 постоянных избирательных участков. Также сформировано 34 временных участка. Они расположены на территории больниц, следственных изоляторов и в аэропорту города Тара. В них голосование будет организовано только 10 сентября, уточнил Ходаков в эфире Radio Monte Carlo.

Напомним, что выборы губернатора Омской области состоятся на следующих выходных — 9 и 10 сентября. Омичи будут выбирать главу региона из четырех кандидатов.

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#Политика#Омск#Омская область#Избирательная комиссия#Новости#Алина Ясинская#Губернаторские выборы
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