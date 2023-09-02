Омский избирком представил данные о составе избирательных комиссий

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
С 30 августа в Омской области работают участковые избирательные комиссии. Как сообщили в пресс-службе регионального избиркома, в этом году были сформированы новые составы комиссий. Их обновили больше чем на половину.
Участниками стали представители девяти политических партий. При этом в каждой есть члены партии «Единая Россия» (100%). Комиссии также состоят из представителей:
Они сообщают местным жителям о датах голосования, готовят избирательные участки и принимают заявления о голосовании на дому. Большинство (80%) уже работало в избирательной системе. Каждый прошел специальное обучение.
Председатель избирательной комиссии Омской области Иван Ходаков рассказал, что в преддверии выборов зарегистрировано 1696 постоянных избирательных участков. Также сформировано 34 временных участка. Они расположены на территории больниц, следственных изоляторов и в аэропорту города Тара. В них голосование будет организовано только 10 сентября, уточнил Ходаков в эфире Radio Monte Carlo.
Напомним, что выборы губернатора Омской области состоятся на следующих выходных — 9 и 10 сентября. Омичи будут выбирать главу региона из четырех кандидатов.