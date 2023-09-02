Омский «Авангард» стартовал в Чемпионате КХЛ с победы в сибирском дерби

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
В субботу, 2 сентября, на G-Drive Арене омский «Авангард» начал свой поход за Кубком Гагарина. Первым пунктом в этом хоккейном путешествии стала новосибирская «Сибирь».
Практически на старте первого периода «Авангард» получил большинство, да еще и двойное, — Тревор Мерфи и Илья Морозов отправились в штрафной бокс. Омичи надавили, разбросались, Иван Николишин выдал мощный проход, но Антон Красоткин отразил все и вся. Уже в равных составах «ястребы» соорудили еще несколько острых атак, в частности, Иван Игумнов хитро пробрался за ворота «Сибири», пытался отдать пас, но Кирилла Панюкова уже накрыли. И вообще, в первой половине этого игрового отрезка омичи плотно засели в зоне соперников, временами казалось, что новосибирцы играют в меньшинстве. Собственно, немного погодя так и получилось, — Максим Сушко проштрафился за удар клюшкой. В неравных «ястребы» всячески старались изменить счет на табло, но добились только удаления Владимира Ткачева за 8 секунд до выхода пятого у «Сибири». В меньшинстве Никита Холодилин убежал 1 в 0, но переиграть Красоткина не смог. После немного активировались гости и заставили поработать Василий Демченко. На последней минуте «Сибирь» схватила еще одно удаление за задержку игры и второй период омичи начнут в большинстве.
Реализовать остатки «большинства» на старте второй двадцатиминутки у омичей не вышло. После пошла вязкая борьба преимущественно в зоне у «Сибири», однако и новосибирцы не забывали «огрызаться», так что Демченко далеко не скучал. Ближе к экватору встречи игра немного выровнялась, но омичи выдали два острейших забега 1 в 0, но ни Игумнов, ни Михайлов ворота Красоткина так и не поразили. Следом «ястребы» соорудили еще несколько жарких атак, но шайба упорно не шла в сетку к новосибирцам. Далее все пошло в ритме: атака — контратака, то с одной, то с другой стороны площадки, однако у Красоткина работы было на порядок больше. На последней минуте и этого периода новосибирцы удалились. Такая стабильность принесла свои плоды, — «Сибирь» в меньшинстве открыла счет голом в этом матче, — шайба на счету Алексея Яковлева. Такой вот гол в раздевалку.
Третий период и большинство у «Авангарда», которое на этот раз закончилось взятием ворот, — за 4 секунды до выхода удаленного у «Сибири» равенство на табло сотворил Райан Спунер. Чуть погодя новосибирцы вновь удаляются, омичи наседают, в прямом смысле расстреливают ворота Красоткина, но без результата. Далее в меньшинстве остались уже «ястребы», но и тут до забитых шайб дело не дошло. В равных составах было жарко и у ворот Демченко, и на пятаке Красоткина. Справедливости ради у последнего было чуть погорячее. За 6 минут до финальной сирены «Сибирь» получает очередные штрафные минуты за задержку соперника, — присел автор первого гола — Яковлев. Забитых шайб в неравных не последовало, но омичи еще немного похозяйничали в зоне соперника. За 2603 до завершения основного времени матча омичи вырвались втроем и Игорь Гераськин выводит омичей втроем. Компанию в забеге ему составили Ткачев и Спунер, которые и заработали очки за голевые передачи. На последней минуте новосибирцы сняли вратаря, устроили штурм и уступили в сибирском дерби со счетом 1:2.