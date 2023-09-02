Омский «Авангард» стартовал в Чемпионате КХЛ с победы в сибирском дерби

Реализовать остатки «большинства» на старте второй двадцатиминутки у омичей не вышло. После пошла вязкая борьба преимущественно в зоне у «Сибири», однако и новосибирцы не забывали «огрызаться», так что Демченко далеко не скучал. Ближе к экватору встречи игра немного выровнялась, но омичи выдали два острейших забега 1 в 0, но ни Игумнов, ни Михайлов ворота Красоткина так и не поразили. Следом «ястребы» соорудили еще несколько жарких атак, но шайба упорно не шла в сетку к новосибирцам. Далее все пошло в ритме: атака — контратака, то с одной, то с другой стороны площадки, однако у Красоткина работы было на порядок больше. На последней минуте и этого периода новосибирцы удалились. Такая стабильность принесла свои плоды, — «Сибирь» в меньшинстве открыла счет голом в этом матче, — шайба на счету Алексея Яковлева. Такой вот гол в раздевалку.