Омские врачи удалили 59-летней пациентке опухоль весом в два килограмма

С 2003 года после первой операции за женщиной наблюдали врачи-онкологи, она проходила химио- и гормональную терапию. Через несколько лет, в 2014 году, медики нашли в передней брюшной стенке метастаз и оперировали его. А спустя еще три года образование появилось вновь.