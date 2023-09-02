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Омские врачи удалили 59-летней пациентке опухоль весом в два килограмма

Омские врачи удалили 59-летней пациентке опухоль весом в два килограмма

2 сентября 2023, 04:29
Фото: ЗСМЦ
У женщины диагностировали рак еще 20 лет назад.

В Западно-Сибирском медицинском центре ФМБА России прошла сложнейшая операция по удалению опухоли. Пациенткой стала 59-летняя омичка. Ей диагностировали рак яичника 20 лет назад.

С 2003 года после первой операции за женщиной наблюдали врачи-онкологи, она проходила химио- и гормональную терапию. Через несколько лет, в 2014 году, медики нашли в передней брюшной стенке метастаз и оперировали его. А спустя еще три года образование появилось вновь.

«Мы столкнулись с достаточно сложным случаем. Рецидивная опухоль, множественная локализация. У пациентки были выявлены три метастатические опухоли: два очага в малом тазу и один визуальной локализации большого размера — 15 см в длину и 20 см в высоту», — отметил замдиректора по хирургии ЗСМЦ Дмитрий Шкурин.

По итогу за шесть лет объем метастаза составил 300 кубических сантиметров. Опухоль была весом в два кг. Ее благополучно удалили, потребовалось два часа. Женщина уже идет на поправку.

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#Здоровье#Омск#Омская область#Медицина#Новости#Операция#Опухоль#Алина Ясинская
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