Омские врачи удалили 59-летней пациентке опухоль весом в два килограмма

Posted Сегодня, 04:29
Published Сегодня, 04:29
Modified Сегодня, 04:32
Updated Сегодня, 04:32
В Западно-Сибирском медицинском центре ФМБА России прошла сложнейшая операция по удалению опухоли. Пациенткой стала 59-летняя омичка. Ей диагностировали рак яичника 20 лет назад.
С 2003 года после первой операции за женщиной наблюдали врачи-онкологи, она проходила химио- и гормональную терапию. Через несколько лет, в 2014 году, медики нашли в передней брюшной стенке метастаз и оперировали его. А спустя еще три года образование появилось вновь.
«Мы столкнулись с достаточно сложным случаем. Рецидивная опухоль, множественная локализация. У пациентки были выявлены три метастатические опухоли: два очага в малом тазу и один визуальной локализации большого размера — 15 см в длину и 20 см в высоту», — отметил замдиректора по хирургии ЗСМЦ Дмитрий Шкурин.
По итогу за шесть лет объем метастаза составил 300 кубических сантиметров. Опухоль была весом в два кг. Ее благополучно удалили, потребовалось два часа. Женщина уже идет на поправку.