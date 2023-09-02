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Игорь Гераськин поставил точку в сибирском дерби

Нападающий омского «Авангарда» Игорь Гераськин: «Вышел, сыграл и не потерялся»

2 сентября 2023, 17:39
Фото: ХК Авангард
Игорь Гераськин поставил точку в сибирском дерби

Нападающий омского «Авангарда» Гераськин рассказал, каково это играть за Буше

Хоккеист, забивший решающий гол в сибирском дерби, прокомментировал свой дебют в первом звене.

Сегодня на льду G-drive Арены омский «Авангард» одержал первую победу в регулярном Чемпионате КХЛ сезона 2023/24 и одолел принципиального соперника их Новосибирска, — хоккейный клуб «Сибирь». Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу омичей.

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В первом звене вместо Рида Буше, покинувшего команду, чтобы присутствовать при рождении сына, вышел нападающий Игорь Гераськин, который и поставил точку в сибирском дерби. Хоккеист прокомментировал, каково это играть в ведущей тройке.

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«Ничего сверхъестественного не было, ничего не давило, — вышел, сыграл и не потерялся. Как говорит тренер: „Каждый должен быть готов взять на себя роль лидера“», — пояснил Гераськин.

По словам нападающего, он долго ждал этой игры, чтобы вкусить атмосферу полных трибун, и ожидание оправдалось с лихвой.

«Не чувствовал никакого напряжения. Я долго ждал этой игры, хотелось наконец-то сыграть при полной Арене, почувствовать эту атмосферу. Почувствовал, — все понравилось, получил кайф и от игры и от болельщиков», — заявил хоккеист.

На этот матч были распроданы все билеты, и игру на Арене посмотрело 12 003 человека.

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