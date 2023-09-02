Карьера Дерновой, дефицит пожарных и благородство пьяного пассажира. Омск за день

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Татьяна Дернова ушла с поста руководителя министерства в начале этого года. Как выяснилось, новым местом ее работы стала частная школа «Гармония». В этом образовательном учреждении экс-чиновница работает заместителем директора. При этом у нее уже был подобный опыт работы, только в гимназии. Бывший министр трудится в школе, отрывшейся относительно недавно — семь лет назад.
В Омской области зарегистрировано 367 реагирующих подразделений, в том числе 190 — добровольные охраны. Этого количества не хватает, чтобы обеспечить пожарную безопасность всему региону. Они способны покрыть только 75% населенных пунктов. До остальных приходится добираться больше 20 минут. Если быть точнее, то для эффективной работы необходимо еще 957 пожарных. Кроме того, необходимо обновить спецтехнику.
Этот случай произошел в Шереметьево под конец лета. 40-летняя женщина отправлялась из столицы в Сибирь, однако ошиблась с габаритами багажа. Из-за перевеса она согласилась принять помощь от другого пассажира, летевшего тем же рейсом. Мужчина услышал в очереди о ее проблеме и предложил взять часть вещей к себе в сумку. Приехав в Омск, женщине пришлось обращаться в полицию, чтобы найти джентльмена с ее пропавшим имуществом.