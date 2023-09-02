Карьера Дерновой, дефицит пожарных и благородство пьяного пассажира. Омск за день

Этот случай произошел в Шереметьево под конец лета. 40-летняя женщина отправлялась из столицы в Сибирь, однако ошиблась с габаритами багажа. Из-за перевеса она согласилась принять помощь от другого пассажира, летевшего тем же рейсом. Мужчина услышал в очереди о ее проблеме и предложил взять часть вещей к себе в сумку. Приехав в Омск, женщине пришлось обращаться в полицию, чтобы найти джентльмена с ее пропавшим имуществом.