Хоценко открыл движение на расширенном участке федеральной трассы в Омской области

На обновленном участке установили разделительное барьерное ограждение, везде уложено дорожное покрытие из щебеночно-мастичного асфальтобетона, обновлена система водоотвода, а также обустроено семь км линий электроосвещения. Кроме того, на автодороге появилась площадка отдыха для водителей. У поселка Камышловский поставлена остановка общественного транспорта.