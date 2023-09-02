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Хоценко открыл движение на расширенном участке федеральной трассы в Омской области

Хоценко открыл движение на расширенном участке федеральной трассы в Омской области

2 сентября 2023, 06:00
Фото: правительство Омской области
Капремонт на девятикилометровом участке проводился в течение двух лет.

Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко поучаствовал в открытии движения по расширенному участку федеральной трассы на въезде в город. Речь идет об автодороге Р-402, об участке с 589 по 589 км в сторону Тюмени.

Капремонт четырехполосного участка трассы выполнялся при поддержке федерального дорожного агентства и «Сибуправтодора». Работы выполнили со значительным опережением графика.

В торжественном открытии движения также участвовал первый заместитель начальника ФКУ «Сибуправтодор» Дмитрий Батурин. Вместе с Хоценко он символически перевернул макет дорожного знака.

«Сегодня мы обсуждаем и с Минтрансом России, и с Росавтодором наши планы по проектированию всех „узких“ мест: это и продолжение ремонта дороги на Тюмень, и дороги на Новосибирск, и наших обходов, дороги на Казахстан. Уверен, эти планы мы вместе выполним. Все это делается для того, чтобы комфортнее на дорогах стало и жителям Омской области, и всем гражданам нашей большой страны», — рассказал Виталий Хоценко.
Фото: правительство Омской области

На обновленном участке установили разделительное барьерное ограждение, везде уложено дорожное покрытие из щебеночно-мастичного асфальтобетона, обновлена система водоотвода, а также обустроено семь км линий электроосвещения. Кроме того, на автодороге появилась площадка отдыха для водителей. У поселка Камышловский поставлена остановка общественного транспорта.

«Сейчас на очередных девяти километрах встречные потоки разделены, поэтому столкновения исключены и аварийность будет стремиться к „нулю“. Этот участок очень важен для нас еще и потому, что он соединяется с предыдущим участком, который запущен два года назад. На этом мы останавливаться не будем — еще 163 км дорог у нас в работе. К примеру, сейчас продолжаем строительство аналогичного участка на Южном обходе в районе конезавода», — рассказал Дмитрий Батурин.

На все работы потребовалось два года. Проект реализовала подрядная организация ООО «Стройсервис». Дорогу сдали досрочно, рассказали в пресс-службе правительства Омской области.

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#Город#Транспорт#Омск#Омская область#Новости#Виталий Хоценко#Алина Ясинская
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