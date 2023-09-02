Главный тренер омского «Авангарда» Кравец: «Забили трудовые голы с „мясом“»

Posted Сегодня, 18:22
Published Сегодня, 18:22
Modified Сегодня, 18:22
Updated Сегодня, 18:22
Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец поделился впечатлениями от победы над новосибирской «Сибирью» на старте регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023/24.
«Игрой довольны, да и болельщики очень порадовали. Предполагали, что этот матч будет тяжелым, так как соперники очень прилично сыграли на предсезонке. „Сибирь“ жесткая и быстрая команда. Порадовало, что в первом периоде отыграли очень здорово, и практически ничего не давали создать сопернику. Заработали большинство, которое, конечно, нужно реализовывать, тогда и играть будет легче», — уверен Михаил Кравец.
Тем не менее, по мнению наставника «ястребов», игра прошла не без трудностей, которые появились не на пустом месте.
«Опять преодолели все трудности, которые сами же себе и создали. Однако в конечном итоге забили трудовые голы, да, с „мясом“ и рикошетом, но забили. Думаю, что по движению, по отдаче, по тому, как ребята вели себя на скамейке, была очень приличная игра, уверен, что и болельщикам она понравилась», — считает Кравец.
Напомним, первое сибирское дерби в этом сезоне завершилось со счетом 2;1 в пользу омичей. Точку в этом противостоянии поставил нападающий «Авангарда» Игорь Гераськин.