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Михаил Кравец остался доволен игрой

Главный тренер омского «Авангарда» Кравец: «Забили трудовые голы с „мясом“»

2 сентября 2023, 18:22
Фото: ХК Авангард
Михаил Кравец остался доволен игрой

наставник омского «Авангарда» Кравец поделился эмоциями после победы в дерби

Наставник «ястребов» прокомментировал победу в сибирском дерби на старте регулярного чемпионата.

Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец поделился впечатлениями от победы над новосибирской «Сибирью» на старте регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023/24.

Омский «Авангард» стартовал в Чемпионате КХЛ с победы в сибирском дерби
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«Игрой довольны, да и болельщики очень порадовали. Предполагали, что этот матч будет тяжелым, так как соперники очень прилично сыграли на предсезонке. „Сибирь“ жесткая и быстрая команда. Порадовало, что в первом периоде отыграли очень здорово, и практически ничего не давали создать сопернику. Заработали большинство, которое, конечно, нужно реализовывать, тогда и играть будет легче», — уверен Михаил Кравец.

Тем не менее, по мнению наставника «ястребов», игра прошла не без трудностей, которые появились не на пустом месте.

«Опять преодолели все трудности, которые сами же себе и создали. Однако в конечном итоге забили трудовые голы, да, с „мясом“ и рикошетом, но забили. Думаю, что по движению, по отдаче, по тому, как ребята вели себя на скамейке, была очень приличная игра, уверен, что и болельщикам она понравилась», — считает Кравец.

Напомним, первое сибирское дерби в этом сезоне завершилось со счетом 2;1 в пользу омичей. Точку в этом противостоянии поставил нападающий «Авангарда» Игорь Гераськин.

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