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Published Сегодня, 09:43

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Глава омского минстроя Рашко рассказал, когда достроят школу в Горьковском районе

Глава омского минстроя Рашко рассказал, когда достроят школу в Горьковском районе

2 сентября 2023, 09:43
Фото: телеграм-канал министра строительства Омской области Александра Рашко
Подрядчик постарается, чтобы дети начали учебу во второй четверти.

Министр строительства Омской области Александр Рашко рассказал о том, когда в Горьковском районе откроется проблемная школа. По его словам, готовность здания составляет 94%.

В своем телеграм-канале чиновник признал, что темпы работ подрядчика на объекте недостаточны для того, что сдать в эксплуатацию здание сейчас. Хотя рабочие ускорились, заметил Рашко.

«Есть много сложностей, и решаются они не за один день. Но решаются. Сегодня все силы направлены на то, чтобы в готовую школу дети пошли с 6 ноября. Это начало второй четверти», — сказал глава минстроя.
Фото: телеграм-канал министра строительства Омской области Александра Рашко

Строители заканчивают работу с фасадами, занимаются отделкой внутренних стен и перегородок, обустраивают оконные и дверные проемы. Также продолжается монтаж инженерных сетей. Работы, по информации Рашко, проходят на прилегающей территории, которая скоро будет полностью благоустроена.

«За срыв сроков строительства подрядчика наказываем рублем», — уточнил он.

Напомним, что на объекте работает ООО СПК «Сибцентрострой». Заказчиком строительства выступает БУОО «Омскоблстройзаказчик».

Новой школы также ждут дети в Черлакском районе. Ранее глава профильного ведомства уверял, что ученики сядут за парты уже 1 сентября. О проблемах на стройплощадках в областном правительстве узнали накануне Дня знаний.

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#Омск#Омская область#Строительство#Новости#Строительство школы#Александр Рашко#Алина Ясинская
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