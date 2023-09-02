Глава омского минстроя Рашко рассказал, когда достроят школу в Горьковском районе

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
Modified Сегодня, 09:46
Updated Сегодня, 09:46
Министр строительства Омской области Александр Рашко рассказал о том, когда в Горьковском районе откроется проблемная школа. По его словам, готовность здания составляет 94%.
В своем телеграм-канале чиновник признал, что темпы работ подрядчика на объекте недостаточны для того, что сдать в эксплуатацию здание сейчас. Хотя рабочие ускорились, заметил Рашко.
«Есть много сложностей, и решаются они не за один день. Но решаются. Сегодня все силы направлены на то, чтобы в готовую школу дети пошли с 6 ноября. Это начало второй четверти», — сказал глава минстроя.
Строители заканчивают работу с фасадами, занимаются отделкой внутренних стен и перегородок, обустраивают оконные и дверные проемы. Также продолжается монтаж инженерных сетей. Работы, по информации Рашко, проходят на прилегающей территории, которая скоро будет полностью благоустроена.
«За срыв сроков строительства подрядчика наказываем рублем», — уточнил он.
Напомним, что на объекте работает ООО СПК «Сибцентрострой». Заказчиком строительства выступает БУОО «Омскоблстройзаказчик».
Новой школы также ждут дети в Черлакском районе. Ранее глава профильного ведомства уверял, что ученики сядут за парты уже 1 сентября. О проблемах на стройплощадках в областном правительстве узнали накануне Дня знаний.