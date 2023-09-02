Будет аншлаг. Омичи раскупили все билеты на первый матч «Авангарда» в новом сезоне

Как сообщила пресс-служба «ястребов», на сегодняшней игре ожидается аншлаг. На игру «Авангарда» с новосибирской «Сибирью» распроданы все билеты. В «Авангарде» сообщили, что в рамках сегодняшнего матча для болельщиков выступит группа «25/17».