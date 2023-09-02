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Posted Сегодня, 09:59

Published Сегодня, 09:59

Modified Сегодня, 10:05

Updated Сегодня, 10:05

иллюстрация

Будет аншлаг. Омичи раскупили все билеты на первый матч «Авангарда» в новом сезоне

2 сентября 2023, 09:59
Фото: Город55
иллюстрация

Омичи раскупили все билеты на первый матч «Авангарда» в новом сезоне

Противником омской команды станет клуб Новосибирска.

Сегодня вечером, 2 сентября, у омского хоккейного клуба «Авангард» состоится первый матч сезона 2023/2024. Он пройдет на «G-Drive Арене», начало в 17:00.

Как сообщила пресс-служба «ястребов», на сегодняшней игре ожидается аншлаг. На игру «Авангарда» с новосибирской «Сибирью» распроданы все билеты. В «Авангарде» сообщили, что в рамках сегодняшнего матча для болельщиков выступит группа «25/17».

А на следующей неделе омичи смогут посетить матчи с «Автомобилистом» 7 сентября и с «Барысом» 9 сентября. На выезд «Авангард» отправится только 21 сентября — в гости к «Сибири».

Расписание матчей сезона 2023/2024 можно найти по ссылке ниже.

Стало известно расписание игр омского «Авангарда» в новом сезоне
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#Спорт#Хоккей#ХК Авангард#Омск#Омская область#Матч#Новости#G-Drive Арена#Алина Ясинская
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