Будет аншлаг. Омичи раскупили все билеты на первый матч «Авангарда» в новом сезоне

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
Сегодня вечером, 2 сентября, у омского хоккейного клуба «Авангард» состоится первый матч сезона 2023/2024. Он пройдет на «G-Drive Арене», начало в 17:00.
Как сообщила пресс-служба «ястребов», на сегодняшней игре ожидается аншлаг. На игру «Авангарда» с новосибирской «Сибирью» распроданы все билеты. В «Авангарде» сообщили, что в рамках сегодняшнего матча для болельщиков выступит группа «25/17».
А на следующей неделе омичи смогут посетить матчи с «Автомобилистом» 7 сентября и с «Барысом» 9 сентября. На выезд «Авангард» отправится только 21 сентября — в гости к «Сибири».
Расписание матчей сезона 2023/2024 можно найти по ссылке ниже.