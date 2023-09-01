Вызывают гниение. В Омскую область завезли персики с опасными азиатскими личинками

По итогу груз решено было вернуть в Узбекистан. Вообще же, с начала 2023 года специалисты Россельхознадзора зарегистрировали 44 случая заражения карантинными вредителями овощей и фруктов, которые пытались распространить по региону. В 32 случаях была найдена плодожорка.