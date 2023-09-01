Вызывают гниение. В Омскую область завезли персики с опасными азиатскими личинками

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
Modified Сегодня, 07:41
Updated Сегодня, 07:41
В региональном Россельхознадзоре сообщили о поставке в Омскую область партии фруктов, зараженных опасным вредителем. Его обнаружили на складе временного хранения в прошлом месяце.
Известно, что продукцию привезли из Республики Узбекистан. В регион поступили свежие персики весом больше девяти тон. Внутри оказалась восточная плодожорка, которая обитает во многих азиатских странах.
Это опасное насекомое повреждает плоды семечковых и косточковых культур, из-за чего они желтеют и быстро загнивают. Экспертиза ФГБУ «Центра оценки качества зерна» подтвердила, что в персиках содержались гусеницы этого вида.
«Это насекомое включено в „Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза“, ограниченно распространенных на территории РФ», — объяснили в пресс-службе ведомства.
По итогу груз решено было вернуть в Узбекистан. Вообще же, с начала 2023 года специалисты Россельхознадзора зарегистрировали 44 случая заражения карантинными вредителями овощей и фруктов, которые пытались распространить по региону. В 32 случаях была найдена плодожорка.