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В Омскую область завезли свежие персики с опасными азиатскими личинками

Вызывают гниение. В Омскую область завезли персики с опасными азиатскими личинками

1 сентября 2023, 07:39
Фото: Управление Россельхонадзора Омской области

В Омскую область завезли свежие персики с опасными азиатскими личинками

Они попали на склад временного хранения.

В региональном Россельхознадзоре сообщили о поставке в Омскую область партии фруктов, зараженных опасным вредителем. Его обнаружили на складе временного хранения в прошлом месяце.

Известно, что продукцию привезли из Республики Узбекистан. В регион поступили свежие персики весом больше девяти тон. Внутри оказалась восточная плодожорка, которая обитает во многих азиатских странах.

Это опасное насекомое повреждает плоды семечковых и косточковых культур, из-за чего они желтеют и быстро загнивают. Экспертиза ФГБУ «Центра оценки качества зерна» подтвердила, что в персиках содержались гусеницы этого вида.

Фото: Управление Россельхонадзора Омской области
«Это насекомое включено в „Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза“, ограниченно распространенных на территории РФ», — объяснили в пресс-службе ведомства.

По итогу груз решено было вернуть в Узбекистан. Вообще же, с начала 2023 года специалисты Россельхознадзора зарегистрировали 44 случая заражения карантинными вредителями овощей и фруктов, которые пытались распространить по региону. В 32 случаях была найдена плодожорка.

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#Общество#Омск#Омская область#Россельхознадзор#Фрукты#Новости#Алина Ясинская
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