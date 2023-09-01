Впервые в Сибири. На омской телебашне включили светодиодную подсветку

Как ранее писал Город55 на объект крепили несколько тысяч световых элементов. Подсветку растянули примерно на 180 метров по телебашне. Чтобы проделать эту работу, приходилось на время отключать передающее оборудование. Из-за этого местами у жителей региона были помехи в теле и радиовещании.