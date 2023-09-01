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Posted Сегодня, 03:07

Published Сегодня, 03:07

Modified Сегодня, 03:09

Updated Сегодня, 03:09

иллюстрация

Впервые в Сибири. На омской телебашне включили светодиодную подсветку

1 сентября 2023, 03:07
Фото: Город55
иллюстрация

На омской телебашне включили светодиодную подсветку

Ее монтировали в течение прошедшего лета.

Вчера вечером, 31 августа, в Омске засветилась телебашня у моста 60-летия ВЛКСМ. Летом на нее повесили светодиодную ленту, чтобы она светилась в сумерках.

Яркий подарок региону сделал генеральный директор РТРС Андрей Романченко. По словам врио губернатора Виталия Хоценко, омская телевышка стала первой в Сибири, на которой появилась подсветка.

Как ранее писал Город55 на объект крепили несколько тысяч световых элементов. Подсветку растянули примерно на 180 метров по телебашне. Чтобы проделать эту работу, приходилось на время отключать передающее оборудование. Из-за этого местами у жителей региона были помехи в теле и радиовещании.

Под конец лета омская телевышка засветилась цветами российского триколора.

В ногу со временем. Омскую телевышку «нарядят» в светодиодную ленту
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#Город#Омск#Омская область#Новости#Световая иллюминация#Алина Ясинская#Подсветка
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