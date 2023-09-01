Виталий Хоценко побывал на торжественной линейке в Черлакской средней школе №1

В этом году в учебном заведении дети впервые будут учиться в одну смену. Так трёхэтажный корпус на 16 кабинетов остаётся полностью в распоряжении средних и старших классов — здесь будут заниматься 330 школьников. Для начальной школы построен отдельный корпус, в котором занятия начнутся через несколько дней. Двухэтажное здание построено в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».