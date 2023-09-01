Виталий Хоценко побывал на торжественной линейке в Черлакской средней школе №1

Posted Сегодня, 08:55
Published Сегодня, 08:55
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Updated Сегодня, 09:24
В этом году в Черлакская школа открыла свои двери для 660 учеников. Почетным гостем торжественной линейки стал Виталий Хоценко, который приехал в район с рабочим визитом.
«Сегодня абсолютно новая жизнь начинается для 53 первоклашек. Уверен, хороший учебный год получится у всех учащихся — младших, средних и старших классов. Совсем скоро откроется долгожданная новая школа, но и текущим зданием тоже будем заниматься, делать капитальный ремонт. Учитесь, растите сильными, добрыми, патриотами свой Родины. Любите свой муниципальный район, регион, Россию. С Днём знаний!» — пожелал Виталий Хоценко.
В этом году местные жители предложили присвоить школе имя Анатолия Васильевича Финиченко, который руководил учебным заведением с момента его основания и сделал большой вклад в систему образования района. Более того, он был награждён медалью «За доблестный труд» и значком «Отличник народного просвещения». Правительство поддержало эту инициативу.
Школа является региональной инновационной площадкой по направлению «StartUP общего образования». Ее сотрудники ежегодно участвуют в конкурсе «Педагог года», также в школе выстроена система наставничества, в том числе и с молодыми специалистами.
В этом году в учебном заведении дети впервые будут учиться в одну смену. Так трёхэтажный корпус на 16 кабинетов остаётся полностью в распоряжении средних и старших классов — здесь будут заниматься 330 школьников. Для начальной школы построен отдельный корпус, в котором занятия начнутся через несколько дней. Двухэтажное здание построено в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».
В новом корпусе располагаются 11 кабинетов начальной школы, спортивный зал, библиотека, актовый зал и столовая на 130 посадочных мест. Также оборудованы площадки для занятий волейболом, футболом, баскетболом и легкой атлетикой. Оба здания школы оснащены автоматической пожарной сигнализацией, а по периметру территории установлено ограждение.
Вместе с врио губернатора в новой школе побывали родители учеников. На следующей неделе из дети сядут за парты уже с новом здании.
«Замечательная школа! Дети точно будут довольны — все новое, светлое, просторное, красивое, современное. Мы просто счастливы. Ждали открытия школы ещё в прошлом году, но не получилось. Теперь, когда уже известна дата открытия, и знаем, что это точно произойдёт, не проблема подождать всего несколько дней и начать сразу учиться в комфортных условиях», — сказала мама второклассницы Черлакской средней школы №1 Светлана Степанова.