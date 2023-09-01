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Posted Сегодня, 10:30

Published Сегодня, 10:30

Modified Сегодня, 10:32

Updated Сегодня, 10:32

Тела женщин обнаружил муж одной из них

В Омске сестер-близняшек нашли мертвыми в одной квартире

1 сентября 2023, 10:30
Фото: 1MI
Тела женщин обнаружил муж одной из них

В Омске сестры-близняшки погибли в одной квартире от асфиксии

Предварительно, женщины скончались от механической асфиксии.

В Омске силовики выясняют все нюансы гибели двух 31-летних сестер-близняшек, тела которых были найдены в одной из квартир дома на улице 1-й Красной звезды.

«Предварительно, тела погибших нашел муж одной из них, вернувшийся домой вечером 31 августа. Женщины находились в разных комнатах», — рассказал источник Города55.

По словам нашего собеседника, сестры скончались от механической асфиксии. Однако точная причина смерти будет установлена после вскрытия в морге.

Между тем, как выяснил Город55, обе погибшие стаяли на учете в психиатрической клинике и занимались некими психопрактиками. Какими именно, сейчас выясняют силовики.

Отметим, что на своих страницах в социальных сетях обе женщины были последний раз 28 августа.

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#Общество#Происшествия#Город#Омск#Омская область#Россия#Новости#Василий Попов
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