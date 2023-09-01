В Омске сестер-близняшек нашли мертвыми в одной квартире

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
В Омске силовики выясняют все нюансы гибели двух 31-летних сестер-близняшек, тела которых были найдены в одной из квартир дома на улице 1-й Красной звезды.
«Предварительно, тела погибших нашел муж одной из них, вернувшийся домой вечером 31 августа. Женщины находились в разных комнатах», — рассказал источник Города55.
По словам нашего собеседника, сестры скончались от механической асфиксии. Однако точная причина смерти будет установлена после вскрытия в морге.
Между тем, как выяснил Город55, обе погибшие стаяли на учете в психиатрической клинике и занимались некими психопрактиками. Какими именно, сейчас выясняют силовики.
Отметим, что на своих страницах в социальных сетях обе женщины были последний раз 28 августа.