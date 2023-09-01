В Омске с приходом осени на пять популярных маршрутов добавили автобусы

Posted Сегодня, 05:29
Published Сегодня, 05:29
Modified Сегодня, 05:31
Updated Сегодня, 05:31
В департаменте транспорта рассказали о запуске дополнительных автобусов с началом учебного года. Их добавили на пять городских маршрутов. Увеличенное количество транспорта курсирует по Омску с сегодняшнего дня.
Автобусы малого класса пустили на социальные маршруты № 16 («Трикотажная фабрика — пос. Рыбачий) и № 88 (пос. Рыбачий — пос. Чукреевка). На маршрут № 24 („Железнодорожный вокзал — пос. Солнечный“) добавили 21 автобус большого класса.
«Для сокращения ожидания автобусов на наиболее загруженном участке маршрута между ООТ „Поворотная“ — ООТ „Главпочтамт“ организованы укороченные рейсы, которые уменьшили интервал движения автобусов на данном участке в часы пик до трех-пяти минут», — напомнили в пресс-службе профильного ведомства.
Три автобуса добавили на маршрут № 29 («мкрн. „Первокирпичный“ — Омский нефтеперерабатывающий завод»). В общей сложности по этому направлению двигается 21 большой автобус. Интервал в часы пик составит не больше семи минут, заверили в городской администрации.
С началом осени на маршруте № 45 («мкрн. Ясная Поляна — мкрн. Амурский-2») работает 19 больших автобусов. Между транспортом интервал движения в часы пик будет не больше девяти минут.