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Posted Сегодня, 19:43

Published Сегодня, 19:43

Modified Сегодня, 19:43

Updated Сегодня, 19:43

Следы от выстрелов на окне

В Омске неизвестные продолжают терроризировать жителей стрельбой по окнам

1 сентября 2023, 19:43
Фото: Соцсети
Следы от выстрелов на окне
Жители Омска сообщают о возобновившихся случаях стрельбы по их окнам, полиции пока не удалось задержать хулиганов, сообщает ТГ-канал «ЧП Омск».

На этот раз об атаке известили жители многоквартирного дома № 72 по улице 25-я Линия. При этом две недели назад они уже слышали звуки стрельбы по балконам дома. Стреляли, возможно, из пневматического оружия, соседям даже удалось обнаружить пульки.

Местные подозревают, что след хулиганов ведет в расположенное неподалеку от многоквартирных домов общежитие на 23-й Линии.

В апреле неизвестные уже обстреляли квартиру одной из жительниц города, а в июне группа молодых людей, пуляя по окнам жилого дома, убила кошку.

Сообщается, что полиции известно о происходящем и она начала проверку.

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#Происшествия#Полиция#Омск#Стрельба#Хулиганы
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