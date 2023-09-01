В Омске неизвестные продолжают терроризировать жителей стрельбой по окнам

На этот раз об атаке известили жители многоквартирного дома № 72 по улице 25-я Линия. При этом две недели назад они уже слышали звуки стрельбы по балконам дома. Стреляли, возможно, из пневматического оружия, соседям даже удалось обнаружить пульки.