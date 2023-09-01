В Омске неизвестные продолжают терроризировать жителей стрельбой по окнам

Posted Сегодня, 19:43
Published Сегодня, 19:43
Modified Сегодня, 19:43
Updated Сегодня, 19:43
На этот раз об атаке известили жители многоквартирного дома № 72 по улице 25-я Линия. При этом две недели назад они уже слышали звуки стрельбы по балконам дома. Стреляли, возможно, из пневматического оружия, соседям даже удалось обнаружить пульки.
Местные подозревают, что след хулиганов ведет в расположенное неподалеку от многоквартирных домов общежитие на 23-й Линии.
В апреле неизвестные уже обстреляли квартиру одной из жительниц города, а в июне группа молодых людей, пуляя по окнам жилого дома, убила кошку.
Сообщается, что полиции известно о происходящем и она начала проверку.