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Posted Сегодня, 14:44

Published Сегодня, 14:44

Modified Сегодня, 14:46

Updated Сегодня, 14:46

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Световая подсветка, азиатские личинки и ремонт моста. Омск сегодня

1 сентября 2023, 14:44
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. В Омске появилась первая в Сибири световая подсветка на телебашне

Такой подарок региону сделал генеральный директор РТРС Андрей Романченко. Все лето на вышку у телецентра крепили светодиодную ленту и совсем недавно жители города смогли увидеть результат проделанных работ. В последний день лета телебашня засветилась цветами российского триколора.

Впервые в Сибири. На омской телебашне включили светодиодную подсветку
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Новость №2. На склад временного хранения в Омске попали персики с опасными личинками

Об этом сообщили в Россельхознадзоре. Свежие фрукты привезли из республики Узбекистан, их общий вес превысил 9 тонн. Однако внутри плодов оказалась восточная плодожорка, которая обитает во многих азиатских странах. После подтверждения информации, все прибывшие персики было решено отправить обратно в Узбекистан.

Вызывают гниение. В Омскую область завезли персики с опасными азиатскими личинками
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Новость №3. После ввода в эксплуатацию Ленинградского моста начнется ремонт моста имени 60-летия ВЛКСМ

Мост, который связывает Кировский и Советский округа, планируют начать ремонтировать в 2024 году, после того, как будут завершены работы на Ленинградском. Как рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства, в проект уже заложены денежные средства, сейчас ведется его разработка. Также запланирована реконструкция Комсомольского моста, на которую планируется потратить 17 млн рублей.

В 2024 году в Омске приступят к ремонту моста имени 60-летия ВЛКСМ у телецентра
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#Омск#Омская область#Новости#Итоги дня#Анастасия Баянова
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