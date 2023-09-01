Световая подсветка, азиатские личинки и ремонт моста. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:44
Published Сегодня, 14:44
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Updated Сегодня, 14:46
Новость №1. В Омске появилась первая в Сибири световая подсветка на телебашне
Такой подарок региону сделал генеральный директор РТРС Андрей Романченко. Все лето на вышку у телецентра крепили светодиодную ленту и совсем недавно жители города смогли увидеть результат проделанных работ. В последний день лета телебашня засветилась цветами российского триколора.
Новость №2. На склад временного хранения в Омске попали персики с опасными личинками
Об этом сообщили в Россельхознадзоре. Свежие фрукты привезли из республики Узбекистан, их общий вес превысил 9 тонн. Однако внутри плодов оказалась восточная плодожорка, которая обитает во многих азиатских странах. После подтверждения информации, все прибывшие персики было решено отправить обратно в Узбекистан.
Новость №3. После ввода в эксплуатацию Ленинградского моста начнется ремонт моста имени 60-летия ВЛКСМ
Мост, который связывает Кировский и Советский округа, планируют начать ремонтировать в 2024 году, после того, как будут завершены работы на Ленинградском. Как рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства, в проект уже заложены денежные средства, сейчас ведется его разработка. Также запланирована реконструкция Комсомольского моста, на которую планируется потратить 17 млн рублей.