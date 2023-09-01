Световая подсветка, азиатские личинки и ремонт моста. Омск сегодня

Мост, который связывает Кировский и Советский округа, планируют начать ремонтировать в 2024 году, после того, как будут завершены работы на Ленинградском. Как рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства, в проект уже заложены денежные средства, сейчас ведется его разработка. Также запланирована реконструкция Комсомольского моста, на которую планируется потратить 17 млн рублей.