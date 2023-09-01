Стали известны финансовые итоги «Почты России» за первую половину 2023 года

Эксперт Андрей Карпов считает, что одним из перспективных направлений для компании является сотрудничество с маркетплейсами. Он отмечает, что «Почта России» стала активным партнером маркетплейсов и это было заметно на рынке. Он также подчеркивает, что сейчас государственной компании нужно проявить больше активности, чтобы увеличить свою долю и влияние на рынке.