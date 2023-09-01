Стали известны финансовые итоги «Почты России» за первую половину 2023 года

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
Согласно отчету, убыток от операционной деятельности сократился почти в три раза — с 20,2 млрд рублей до 6,9 млрд рублей. Выручка компании за первые шесть месяцев составила 108,4 млрд рублей, а расходы уменьшились на 6,9 млрд рублей, передает 56orb.ru.
Прошлый год был сложным для компании и закончился рекордным убытком. Эксперты отмечали, что первое полугодие, особенно второй квартал, будет показательным для «Почты России», так как в этот период будут видны результаты новых инициатив, о которых говорилось после замены руководства в январе 2023 года.
Улучшение финансовых результатов в первом полугодии объясняется введением антикризисного управления, сокращением излишних расходов и программой развития бизнеса, заявили в пресс-службе компании. Генеральный директор Михаил Волков отметил, что «Почта России» строит себя таким образом, чтобы быть современным и надежным партнером для бизнеса в России и за рубежом, а также предоставлять социально важные услуги для населения страны.
Эксперт Андрей Карпов считает, что одним из перспективных направлений для компании является сотрудничество с маркетплейсами. Он отмечает, что «Почта России» стала активным партнером маркетплейсов и это было заметно на рынке. Он также подчеркивает, что сейчас государственной компании нужно проявить больше активности, чтобы увеличить свою долю и влияние на рынке.
Компания «Почта России» входит в топ-10 мировых компаний по количеству отделений и обслуживает более 38 тыс. точек, порядка 66% из них находятся в малых и удаленных населенных пунктах. С 2015 года она не получает государственных субсидий.
Руководство компании отмечает значимость сотрудничества с крупными игроками рынка электронной коммерции. Они сообщили, что до конца года значительная часть отделений будет превращена в мультибрендовые пункты выдачи заказов. Компания также развивает международное направление, открывая новые маршруты для российских экспортёров и поддерживая связь с 130 странами.
Помимо коммерческой деятельности, «Почта России» выполняет социальные функции, такие как доставка писем, посылок, пенсий и предоставление других социально значимых услуг. Ежегодно компания обрабатывает миллиарды бумажных и электронных писем, а также миллионы посылок.
В январе текущего года Михаил Волков был назначен генеральным директором «Почты России». Он ранее работал в компании заместителем генерального директора по операционному управлению.