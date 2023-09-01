Сотрудники ОНПЗ приобрели школьные наборы детям из малообеспеченных семей

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
Работники Омского нефтеперерабатывающего завода стали участниками благотворительной акции «Семья помогает семье». Ее приурочили к 1 сентября. Центры социального обслуживания Омского района и Советского округа обратились к коллективу ОНПЗ с просьбой помочь.
Добровольцы купили большие школьные наборы с учебными и творческими принадлежностями в преддверии осени. Больше двухсот детей из малообеспеченных семей уже получили свои подарки.
«Участие в акции „Семья помогает семье“ стало еще одним примером активной социальной позиции Омского НПЗ. Помощь предприятия позволит детям успешно начать новый учебный год. Подобная поддержка от состоявшихся взрослых мотивирует мальчишек и девчонок учиться лучше», — считает зампредседателя правительства Омской области, глава минтруда Владимир Куприянов.
Отметим, что сотрудники предприятия регулярно участвуют в благотворительных акциях. Этой весной они создали аллею из лип в городском парке, сдали в кровь в Дни донора. В скором времени при помощи ОНПЗ художественная школа № 3 получил гончарное оборудование.