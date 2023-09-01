Сотрудники ОНПЗ приобрели школьные наборы детям из малообеспеченных семей

Работники Омского нефтеперерабатывающего завода стали участниками благотворительной акции «Семья помогает семье». Ее приурочили к 1 сентября. Центры социального обслуживания Омского района и Советского округа обратились к коллективу ОНПЗ с просьбой помочь.



Добровольцы купили большие школьные наборы с учебными и творческими принадлежностями в преддверии осени. Больше двухсот детей из малообеспеченных семей уже получили свои подарки.