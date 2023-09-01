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Сотрудники ОНПЗ приобрели школьные наборы детям из малообеспеченных семей

Сотрудники ОНПЗ приобрели школьные наборы детям из малообеспеченных семей

1 сентября 2023, 07:29
Фото: Андрей Шавин
Ребята уже получили подарки и отправились с принадлежностями в школу.

Работники Омского нефтеперерабатывающего завода стали участниками благотворительной акции «Семья помогает семье». Ее приурочили к 1 сентября. Центры социального обслуживания Омского района и Советского округа обратились к коллективу ОНПЗ с просьбой помочь.

Добровольцы купили большие школьные наборы с учебными и творческими принадлежностями в преддверии осени. Больше двухсот детей из малообеспеченных семей уже получили свои подарки.

«Участие в акции „Семья помогает семье“ стало еще одним примером активной социальной позиции Омского НПЗ. Помощь предприятия позволит детям успешно начать новый учебный год. Подобная поддержка от состоявшихся взрослых мотивирует мальчишек и девчонок учиться лучше», — считает зампредседателя правительства Омской области, глава минтруда Владимир Куприянов.

Отметим, что сотрудники предприятия регулярно участвуют в благотворительных акциях. Этой весной они создали аллею из лип в городском парке, сдали в кровь в Дни донора. В скором времени при помощи ОНПЗ художественная школа № 3 получил гончарное оборудование.

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#Образование#Омск#Омская область#Школьники#Дети#Новости#ОНПЗ#1 сентября#Алина Ясинская#Соцподдержка
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