Смотри в оба. На улице Серова у Ленинского рынка будет одностороннее движение

Posted Сегодня, 05:48
Published Сегодня, 05:48
Modified Сегодня, 05:51
Updated Сегодня, 05:51
В Омске изменится движение на одном из участков в Ленинском округе. В департаменте транспорта сообщили о том, что он находится на улице Серова.
От улицы Марченко до улицы Рождественского будет одностороннее движение. Специалисты департамента объяснили, что здесь всегда сложно проезжать, тем более рядом находится остановка «Ленинский рынок».
В направлении улиц Рождественского и Марченко поставят запрещающие знаки. На них будет действовать соответствующее ограничение.
Нарушителям грозит административное наказание в виде штрафа на сумму пять тыс рублей. В каких-то случаях автомобилистов могут лишать прав на четыре-шесть месяцев.