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Posted Сегодня, 05:48

Published Сегодня, 05:48

Modified Сегодня, 05:51

Updated Сегодня, 05:51

На улице Серова у Ленинского рынка будет одностороннее движение

Смотри в оба. На улице Серова у Ленинского рынка будет одностороннее движение

1 сентября 2023, 05:48
Фото: департамент транспорта администрации Омска

На улице Серова у Ленинского рынка будет одностороннее движение

Дорожных знаков на участке пока нет, но их поставят в скором времени.

В Омске изменится движение на одном из участков в Ленинском округе. В департаменте транспорта сообщили о том, что он находится на улице Серова.

От улицы Марченко до улицы Рождественского будет одностороннее движение. Специалисты департамента объяснили, что здесь всегда сложно проезжать, тем более рядом находится остановка «Ленинский рынок».

Фото: департамент транспорта администрации Омска

В направлении улиц Рождественского и Марченко поставят запрещающие знаки. На них будет действовать соответствующее ограничение.

Нарушителям грозит административное наказание в виде штрафа на сумму пять тыс рублей. В каких-то случаях автомобилистов могут лишать прав на четыре-шесть месяцев.

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#Транспорт#Омск#Омская область#Новости#Алина Ясинская
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