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Posted 1 сентября 2023, 13:56

Published 1 сентября 2023, 13:56

Modified 1 сентября 2023, 13:58

Updated 1 сентября 2023, 13:58

Школьница из Омска приняла участие в «Разговорах о важном» с Владимиром Путиным

1 сентября 2023, 13:56
В День знаний президент России пообщался с талантливыми школьниками со всей страны.

В «Разговорах о важном» с президентом приняли участие 30 школьников, преуспевших в какой-либо области, в том числе ученики из Луганской и Донецкой народных республик.

Во время разговора Владимир Путин затронул роль семейных ценностей в жизни человека, рассказал о важности образования и саморазвития, а также о поиске своего призвания.

В мероприятии приняла участие ученица МБОУ «Шипуновской СОШ» Омской области Алина Новоселова. Алина — победитель регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по технологии в 2022 и 2023 годах, финалистка областного слета «Талантливая молодежь — наше будущее» и швея 2 разряда.

«Большой талант требует большого трудолюбия. Для меня очень важна тема трудового воспитания. В моей школе к трудовому воспитанию относятся как к традиции. Мне кажется, это развивает внутренний стержень человека, ответственность и пунктуальность, готовит школьника к самостоятельной взрослой жизни» — поделилась Алина.

Ученица предложила создать в каждой школе мастерские с современным оборудованием: швейными машинками, станками, где дети смогли бы развиваться в том, что им интересно. Владимир Путин поддержал эту идею.

«Подобные навыки важны, в том числе, для ранней профориентации. Однако даже если это не сыграет роль в выборе дальнейшей профессии, это дисциплинирует. Человеку очень важно осознавать, что он умеет делать собственными руками», — добавил Президент.
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#Анастасия Баянова#Образование#Омск#Школа#Владимир Путин#Россия#Новости#Школьница#Разговоры о важном#Урок с Президентом#Выдающиеся ученики
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