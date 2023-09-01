Школьница из Омска приняла участие в «Разговорах о важном» с Владимиром Путиным

Posted 1 сентября 2023, 13:56
Published 1 сентября 2023, 13:56
Modified 1 сентября 2023, 13:58
Updated 1 сентября 2023, 13:58
В «Разговорах о важном» с президентом приняли участие 30 школьников, преуспевших в какой-либо области, в том числе ученики из Луганской и Донецкой народных республик.
Во время разговора Владимир Путин затронул роль семейных ценностей в жизни человека, рассказал о важности образования и саморазвития, а также о поиске своего призвания.
В мероприятии приняла участие ученица МБОУ «Шипуновской СОШ» Омской области Алина Новоселова. Алина — победитель регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по технологии в 2022 и 2023 годах, финалистка областного слета «Талантливая молодежь — наше будущее» и швея 2 разряда.
«Большой талант требует большого трудолюбия. Для меня очень важна тема трудового воспитания. В моей школе к трудовому воспитанию относятся как к традиции. Мне кажется, это развивает внутренний стержень человека, ответственность и пунктуальность, готовит школьника к самостоятельной взрослой жизни» — поделилась Алина.
Ученица предложила создать в каждой школе мастерские с современным оборудованием: швейными машинками, станками, где дети смогли бы развиваться в том, что им интересно. Владимир Путин поддержал эту идею.
«Подобные навыки важны, в том числе, для ранней профориентации. Однако даже если это не сыграет роль в выборе дальнейшей профессии, это дисциплинирует. Человеку очень важно осознавать, что он умеет делать собственными руками», — добавил Президент.