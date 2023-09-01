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Published Сегодня, 21:15

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Школьница из Калининграда рассказала, как ей удалось спаслись от похитителя

31 августа 2023, 21:15
Школьнице, которую похитил работник конного клуба в Калининграде, удалось спастись благодаря проявленной смекалке. Девушка, оказавшаяся в непростой ситуации, сумела сохранять спокойствие и притворяться дружелюбной, чтобы усыпить бдительность злоумышленника.

Как пишет 360tv.ru, у девушки в конном клубе была своя лошадь. Похититель занимался уходом за животным — кормил его и выводил на прогулку. Он работал там только один месяц.

Девушка никогда не общалась с этим мужчиной и даже не здоровалась с ним при встрече.

В день похищения школьница приехала в конюшню днем. Она попросила похитителя не кормить лошадь, а он просто кивнул и продолжил свои дела. Когда девушка вышла из помещения, он бросился за ней.

Похититель стал преследовать школьницу, и она побежала в сторону дороги. Когда мужчина догнал ее, он увел ее в лес. Там он угрожал ей насилием и убийством.

Затем мужчина вернул девушку в конюшню через лес. В это время она начала терять сознание от шока, и он перетащил ее в помещение. Там школьница начала поддерживать дружелюбный разговор с ним.

Мужчина рассказал девушке, что собирается уехать в Узбекистан. Девушка понимала, что ей нужно попасть в людное место, чтобы спастись. Когда они были уже в аэропорту, школьница использовала момент и подала сигнал о помощи. Ее освободили, а похитителя задержали.

#Происшествия
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