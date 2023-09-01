Председатель заксобрания Александр Артемов поздравил омских школьников с Днем знаний

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
На праздник в Лицей были приглашены не только родители учеников, но и депутаты областного парламента, представители Администрации города, правоохранительных органов и промышленных предприятий региона. Открылось мероприятие поднятием государственного флага и исполнением гимна России.
«Первое сентября — это особый, волнительный день для наших первоклассников, которым открывается совершенно новый мир — мир знаний. Для одиннадцатиклассников сегодня, наверное, немного грустный день, ведь это последний год в школе. Хочется вам пожелать не растрачивать дни впустую. Вы стоите на пороге большой жизни, вам предстоит выбрать профессию, поэтому очень важно, чтобы каждый день приносил пользу», — обратился к участникам праздника Александр Артемов.
Было также отмечено, что 2023 год в нашей стране — год педагога и наставника, официально утвержденный указом Президента.
«В этот год хотелось бы пожелать нашим педагогам новых успехов и достижений, воплощения в жизнь творческих профессиональных замыслов. Правильно говорят, что хороший писатель живет в своих произведениях, хороший художник — в картинах, скульптор — в создаваемых скульптурах. А хороший учитель — в мыслях и поступках тех, кого он воспитывает. И сегодня хочется пожелать, чтобы мысли и поступки были самыми благородными», — добавил председатель заксобрания.
После обращения к собравшимся Артемов передал лицею сертификат на 20 комплектов лыж от областного парламента.
Позже председатель рассказал, что накануне Дня знаний, 31 августа, была утверждена региональная программа реновации зданий системы образования, которая была подготовлена по инициативе Виталия Хоценко. Омская область — активный участник фестивалей, форумов и конкурсов, посвященных теме образования. В регионе постоянно открываются новые центры образования, мастерские.
«Принятие программы реновации зданий системы образования — очень важное и серьезное решение. Думаю, что благодаря совместной работе, отлаженному взаимодействию с Правительством Омской области, органами местного самоуправления мы сможем реализовать намеченные планы», — отметил Александр Артемов.