Пенопласт вместо стены. В Омске подали в суд из-за ужасного состояния детского сада

Posted Сегодня, 03:59
Published Сегодня, 03:59
Modified Сегодня, 04:02
Updated Сегодня, 04:02
В детском саду № 349, расположенном в Ленинском округе, возникла проблема при подготовке учреждения к приему малышей. Родители рассказали, что к холодному сезону сад не готов.
В спальном помещении группы № 7 члены родительского комитета нашли нишу, которая ничем не утеплена и не заложена. Спальню, по их словам, от улицы отделяет тонкий пенопласт и деревянная доска.
«[Расстояние] от пожарного выхода до ближайшей детской кровати 15 см. Ребенок спит, можно сказать, на улице. Что там происходит при температуре -35 и ветре, несложно догадаться», — отметили родители в паблике «Ревизорро Омск».
Как они сообщили, в прошлом году было сдано больше 100 тыс рублей для помощи детскому саду. Заведующая не отреагировала на их просьбы обустроить пожарные выходы.
В региональном Управлении Роспотребнадзора провели проверку. По ее итогам руководству было выдано предписание об устранении нарушений. Кроме того, сотрудники ведомства обратились в суд, их требования были удовлетворены, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.