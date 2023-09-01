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Posted Сегодня, 03:59

Published Сегодня, 03:59

Modified Сегодня, 04:02

Updated Сегодня, 04:02

иллюстрация

Пенопласт вместо стены. В Омске подали в суд из-за ужасного состояния детского сада

1 сентября 2023, 03:59
Фото: Город55
иллюстрация

Омский Роспотребнадзор подал в суд, увидев пенопласт вместо стен в детском саду

Родители при этом сдали больше 100 тыс рублей на помощь учреждению.

В детском саду № 349, расположенном в Ленинском округе, возникла проблема при подготовке учреждения к приему малышей. Родители рассказали, что к холодному сезону сад не готов.

В спальном помещении группы № 7 члены родительского комитета нашли нишу, которая ничем не утеплена и не заложена. Спальню, по их словам, от улицы отделяет тонкий пенопласт и деревянная доска.

«[Расстояние] от пожарного выхода до ближайшей детской кровати 15 см. Ребенок спит, можно сказать, на улице. Что там происходит при температуре -35 и ветре, несложно догадаться», — отметили родители в паблике «Ревизорро Омск».
Фото: «Ревизорро Омск»

Как они сообщили, в прошлом году было сдано больше 100 тыс рублей для помощи детскому саду. Заведующая не отреагировала на их просьбы обустроить пожарные выходы.

В региональном Управлении Роспотребнадзора провели проверку. По ее итогам руководству было выдано предписание об устранении нарушений. Кроме того, сотрудники ведомства обратились в суд, их требования были удовлетворены, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

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#Общество#Омск#Омская область#Суд#Роспотребнадзор#Жалобы#Дети#Детский сад#Новости#Алина Ясинская
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