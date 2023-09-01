Пенопласт вместо стены. В Омске подали в суд из-за ужасного состояния детского сада

В региональном Управлении Роспотребнадзора провели проверку. По ее итогам руководству было выдано предписание об устранении нарушений. Кроме того, сотрудники ведомства обратились в суд, их требования были удовлетворены, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.