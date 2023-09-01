Омский театр кукол «Арлекин» потратит 3 млн рублей на гостиницу для гостей фестиваля

Заказчиком является бюджетное учреждение культуры Омской области «Омский государственный театр куклы, актера, маски „Арлекин“». Предмет закупки — «Услуги по предоставлению временного жилья для посетителей с обеспечением ежедневной уборки номера (за исключением услуг по предоставлению помещений по договорам краткосрочного найма)», причем есть два варианта, с ценой за «условную единицу» 3 750 рублей (таких единиц 444) и 2 392 рубля (таких единиц 636). Общая начальная стоимость лота — 3 млн 186 тысяч рублей.