Омский театр кукол «Арлекин» потратит 3 млн рублей на гостиницу для гостей фестиваля

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
В начале октября в Омске состоится международный фестиваль кукольных театров «В гостях у Арлекина». В нем примут участие коллективы из Ирана, Монголии, Бразилии, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Армении. Подготовка к приему гостей идет полным ходом: в частности, на сайте госзакупок появился лот, связанный с размещением участников фестиваля в омских гостиницах.
Заказчиком является бюджетное учреждение культуры Омской области «Омский государственный театр куклы, актера, маски „Арлекин“». Предмет закупки — «Услуги по предоставлению временного жилья для посетителей с обеспечением ежедневной уборки номера (за исключением услуг по предоставлению помещений по договорам краткосрочного найма)», причем есть два варианта, с ценой за «условную единицу» 3 750 рублей (таких единиц 444) и 2 392 рубля (таких единиц 636). Общая начальная стоимость лота — 3 млн 186 тысяч рублей.
Напомним: в июне в Омск приезжал на гастроли театр имени Вахтангова, и тогда драмтеатр потратил на размещение гостей 1,8 млн рублей. Услуга была закуплена у единственного поставщика, гостиницы «Сибирь».