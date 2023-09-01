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Published Сегодня, 11:27

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Updated Сегодня, 11:29

иллюстрация

Омский театр кукол «Арлекин» потратит 3 млн рублей на гостиницу для гостей фестиваля

1 сентября 2023, 11:27
Фото: Город55
иллюстрация
В Омск приедут кукольные театры из Ирана, Монголии и других стран.

В начале октября в Омске состоится международный фестиваль кукольных театров «В гостях у Арлекина». В нем примут участие коллективы из Ирана, Монголии, Бразилии, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Армении. Подготовка к приему гостей идет полным ходом: в частности, на сайте госзакупок появился лот, связанный с размещением участников фестиваля в омских гостиницах.

Заказчиком является бюджетное учреждение культуры Омской области «Омский государственный театр куклы, актера, маски „Арлекин“». Предмет закупки — «Услуги по предоставлению временного жилья для посетителей с обеспечением ежедневной уборки номера (за исключением услуг по предоставлению помещений по договорам краткосрочного найма)», причем есть два варианта, с ценой за «условную единицу» 3 750 рублей (таких единиц 444) и 2 392 рубля (таких единиц 636). Общая начальная стоимость лота — 3 млн 186 тысяч рублей.

Напомним: в июне в Омск приезжал на гастроли театр имени Вахтангова, и тогда драмтеатр потратил на размещение гостей 1,8 млн рублей. Услуга была закуплена у единственного поставщика, гостиницы «Сибирь».

Омская драма потратит 1,8 млн рублей на размещение вахтанговцев на время гастролей
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#Культура#Госзакупки#Новости#Николай Эйхвальд#Театр кукол
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