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иллюстрация

Омский бизнесмен Александр Некипелов получил право собирать деньги с дольщиков

1 сентября 2023, 07:10
Фото: 1MI
иллюстрация
Фирма «Сибирский строитель» теперь официально стал «специализированным застройщиком».

У общества с ограниченной ответственностью «Сибирский застройщик» изменилось название. С 29 августа оно называется «Специализированный застройщик „Сибирский строитель“». Эта формулировка указывает на определенный статус, прописанный в федеральном законе №214: «специализированный застройщик» — это фирма, имеющая как минимум трехлетний опыт строительства жилых домов общей площадью не меньше 5 тысяч квадратных метров, уже сданных в эксплуатацию, и благодаря этому получающая право вести долевое строительство.

«Сибирский строитель» зарегистрирован в Тюмени, на улице Возрождения, но имеет прямое отношение к Омску: его бенефициар — омский бизнесмен Александр Некипелов. Именно эта фирма построила две многоэтажки на 3-й Енисейской (одно из зданий в августе попало в новости из-за провалившейся парковки) и получила участок на 1-й Енисейском под еще одну высотку.

Отметим, что в прошлом году чистая прибыль «Сибирского строителя» составила 122,9 млн рублей. Некипелов является учредителем еще 5 действующих компаний: ООО «Северное сияние», ООО «Омск-Ритейл» и ООО «Строй-индустрия» в Тюменской области, ООО «Руслайн 2005» и ООО «Глобус» в Омской.

Фирма из Тюмени получила землю на Левобережье Омска под строительство высотки
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#Бизнес#Строительство#Новости#Николай Эйхвальд#Александр Некипелов
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