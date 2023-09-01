Омский бизнесмен Александр Некипелов получил право собирать деньги с дольщиков

У общества с ограниченной ответственностью «Сибирский застройщик» изменилось название. С 29 августа оно называется «Специализированный застройщик „Сибирский строитель“». Эта формулировка указывает на определенный статус, прописанный в федеральном законе №214: «специализированный застройщик» — это фирма, имеющая как минимум трехлетний опыт строительства жилых домов общей площадью не меньше 5 тысяч квадратных метров, уже сданных в эксплуатацию, и благодаря этому получающая право вести долевое строительство.