Обошел воронежцев. Участок в Ленинском округе Омска получил предприниматель Баер

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
В Омске департамент архитектуры и градостроительства подвел итоги торгов по аренде земельного участка в Ленинском округе. Территорию площадью 2506 кв. м с кадастровым номером 55:36:170110:3990 разрешено использовать под объекты дорожного сервиса.
На аукцион поступило пять заявок, но комиссия не допустила до торгов Татьяну Новикову и Ирину Шкурину из Воронежа. Из оставшихся участников — индивидуальных предпринимателей, также из Воронежа, Дмитрия Гильфанова и Елены Стрельниковой, а также ООО «Сервис» из Омска, ставку сделал только «Сервис».
Начальную цену компания подняла с 389 100 до 400 773 рублей. Таким будет ежегодный арендный платеж за земельный участок. Договор аренды с ООО «Сервис» заключают на 4 года и 10 месяцев.
Так как участок предназначен под объект дорожного сервиса, компания сможет возвести здесь заправку, автомойку, СТО, мотель, магазин сопутствующей торговли или здание для организации общепита.
Отметим, что ООО «Сервис» зарегистрировали только 18 августа 2023 года. Специализируется компания на строительстве жилых и нежилых зданий. Ее учредителем и директором является Сергей Баер. Предпринимателю также принадлежит компания «Сибирский регион».
Ранее Город55 рассказывал, что Сергей Баер построил двухэтажное здание площадью 280,2 кв. м по улице 34-я Рабочая. В нем омич открыл автомойку на три поста.