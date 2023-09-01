Обошел воронежцев. Участок в Ленинском округе Омска получил предприниматель Баер

На аукцион поступило пять заявок, но комиссия не допустила до торгов Татьяну Новикову и Ирину Шкурину из Воронежа. Из оставшихся участников — индивидуальных предпринимателей, также из Воронежа, Дмитрия Гильфанова и Елены Стрельниковой, а также ООО «Сервис» из Омска, ставку сделал только «Сервис».