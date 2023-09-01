Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 19:38

Published Сегодня, 19:38

Modified Сегодня, 19:38

Updated Сегодня, 19:38

Малыш появился на свет 30 августа

Нападающий омского «Авангарда» Рид Буше в третий раз стал отцом

1 сентября 2023, 19:38
Фото: ХК Авангард
Малыш появился на свет 30 августа

У нападающего омского «Авангарда» Рида Буше родился сын

Новорожденный мальчик появился на свет 30 августа.

Официальный канал хоккейного клуба «Авангард» в мессенджере Telegram сообщил о пополнении в семье нападающего Рида Буше.

«У Рида и Александрии Буше 30 августа родился третий ребенок — сын! Полное имя нового „ястреба“ — Хейз Нолан Буше, желаем здоровья ему и родителям. Подрастай скорее, чтобы болеть за папу на трибунах G-Drive Арены!», — гласит сообщение.

Напомним, именно рождением сыны было вызвано отсутствие Буше на групповом фото и последующей тренировке. По заверениям главного тренера команды Михаила Кравца, «Авангард» — это, прежде всего, семья, потому Рида и отпустили к своей семье. Нападающий пропустит стартовый матч «ястребов» с новосибирской «Сибирью», который состоится уже сегодня, но присоединится к игре с «Автомобилистом» 7 сентября.

Игрок омского «Авангарда» Буше пропустит первую игру сезона из-за беременной жены
Узнать подробнее
#Общество#Город#Хоккей#Авангард#Омск#Омская область#Россия#Новости#Василий Попов#Рид Буше#Михаил Кравец
Подпишитесь
Волна увольнений накануне 1 сентября. С истфака ОмГУ массово уходят преподаватели
Сегодня, 08:13
Утки, праздник и носки. Как омичи открыли осенний сезон охоты
31 августа, 11:00
20 тысяч квадратных метров. Минприроды нашел в Омске очередную незаконную свалку
Сегодня, 10:10
Смотри в оба. На улице Серова у Ленинского рынка будет одностороннее движение
Сегодня, 05:48
Обошел воронежцев. Участок в Ленинском округе Омска получил предприниматель Баер
Сегодня, 11:32
Синоптики рассказали, насколько омская погода в сентябре будет отличаться от нормы
Сегодня, 12:57