Нападающий омского «Авангарда» Рид Буше в третий раз стал отцом

Posted Сегодня, 19:38
Published Сегодня, 19:38
Modified Сегодня, 19:38
Updated Сегодня, 19:38
Официальный канал хоккейного клуба «Авангард» в мессенджере Telegram сообщил о пополнении в семье нападающего Рида Буше.
«У Рида и Александрии Буше 30 августа родился третий ребенок — сын! Полное имя нового „ястреба“ — Хейз Нолан Буше, желаем здоровья ему и родителям. Подрастай скорее, чтобы болеть за папу на трибунах G-Drive Арены!», — гласит сообщение.
Напомним, именно рождением сыны было вызвано отсутствие Буше на групповом фото и последующей тренировке. По заверениям главного тренера команды Михаила Кравца, «Авангард» — это, прежде всего, семья, потому Рида и отпустили к своей семье. Нападающий пропустит стартовый матч «ястребов» с новосибирской «Сибирью», который состоится уже сегодня, но присоединится к игре с «Автомобилистом» 7 сентября.