Нападающий омского «Авангарда» Рид Буше в третий раз стал отцом

Напомним, именно рождением сыны было вызвано отсутствие Буше на групповом фото и последующей тренировке. По заверениям главного тренера команды Михаила Кравца, «Авангард» — это, прежде всего, семья, потому Рида и отпустили к своей семье. Нападающий пропустит стартовый матч «ястребов» с новосибирской «Сибирью», который состоится уже сегодня, но присоединится к игре с «Автомобилистом» 7 сентября.