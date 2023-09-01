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Столкновение произошло на 776-м км трассы Челябинск-Новосибирск

На трассе в Омской области столкнулись три автомобиля, есть погибшие

1 сентября 2023, 16:15
Фото: УМВД по Омской области
Столкновение произошло на 776-м км трассы Челябинск-Новосибирск
Два автомобиля загорелись в результате столкновения в Марьяновском районе на трассе Челябинск — Новосибирск, сообщили в УМВД по Омской области.

Водитель одного из авто, Mitsubishi Lancer, направлялся со стороны Омска, на 776-м километре трассы он потерял управление и выехал на встречку. После чего произошло его столкновение с проезжающими в это время по дороге Hyundai Tucson и Honda Freed.

В результате столкновения Mitsubishi и Honda загорелись, водитель первого авто улетел в кювет и погиб. За рулем второго автомобиля находилась женщина и девушка, их госпитализировали в больницу, состояние обеих неизвестно.

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#Омская область#Трасса#Столкновение#Марьяновский район#Погибшие#Автомобили
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