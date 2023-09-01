На трассе в Омской области столкнулись три автомобиля, есть погибшие

Posted Сегодня, 16:15
Published Сегодня, 16:15
Modified Сегодня, 16:37
Updated Сегодня, 16:37
Водитель одного из авто, Mitsubishi Lancer, направлялся со стороны Омска, на 776-м километре трассы он потерял управление и выехал на встречку. После чего произошло его столкновение с проезжающими в это время по дороге Hyundai Tucson и Honda Freed.
В результате столкновения Mitsubishi и Honda загорелись, водитель первого авто улетел в кювет и погиб. За рулем второго автомобиля находилась женщина и девушка, их госпитализировали в больницу, состояние обеих неизвестно.