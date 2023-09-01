На «Омскгоргазе» объявлено конкурсное производство

Posted Сегодня, 05:06
Published Сегодня, 05:06
Modified Сегодня, 05:08
Updated Сегодня, 05:08
Акционерное общество «Омскгоргаз» сейчас проходит процедуру банкротства. 28 августа состоялось собрание кредиторов компании, на котором был принят ряд важных решений.
— 1.Не принимать к сведению отчет временного управляющего о своей деятельности, — говорится в официальном сообщении. — 2.Ввести в отношении АО «Омскгоргаз» процедуру конкурсного производства; 3.Не образовывать комитет кредиторов АО «Омскгоргаз»;
Кроме того, кредиторы решили предоставить право назначить арбитражного управляющего «Московской саморегулируемой организации профессиональных арбитражных управляющих». Дополнительные требования к кандидатуре арбитражного управляющего предъявляться не будут.
Конкурсное производство предполагает, что компания будет ликвидирована после выплаты ею всех долгов. Цель процедуры — оценить все имущество банкрота, чтобы потом продать его, а на вырученные деньги удовлетворить требования кредиторов.
Напомним: «Омскгоргаз» банкротится по собственной инициативе с начала 2022 года. В ноябре в компании была введена процедура наблюдения, а на днях стало известно, что в АО найдены признаки преднамеренного банкротства.