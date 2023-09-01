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Updated Сегодня, 05:08

иллюстрация

На «Омскгоргазе» объявлено конкурсное производство

1 сентября 2023, 05:06
Фото: 1MI
иллюстрация
Соответствующее решение приняли кредиторы компании.

Акционерное общество «Омскгоргаз» сейчас проходит процедуру банкротства. 28 августа состоялось собрание кредиторов компании, на котором был принят ряд важных решений.

— 1.Не принимать к сведению отчет временного управляющего о своей деятельности, — говорится в официальном сообщении. — 2.Ввести в отношении АО «Омскгоргаз» процедуру конкурсного производства; 3.Не образовывать комитет кредиторов АО «Омскгоргаз»;

Кроме того, кредиторы решили предоставить право назначить арбитражного управляющего «Московской саморегулируемой организации профессиональных арбитражных управляющих». Дополнительные требования к кандидатуре арбитражного управляющего предъявляться не будут.

Конкурсное производство предполагает, что компания будет ликвидирована после выплаты ею всех долгов. Цель процедуры — оценить все имущество банкрота, чтобы потом продать его, а на вырученные деньги удовлетворить требования кредиторов.

Напомним: «Омскгоргаз» банкротится по собственной инициативе с начала 2022 года. В ноябре в компании была введена процедура наблюдения, а на днях стало известно, что в АО найдены признаки преднамеренного банкротства.

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#Бизнес#Новости#Омскгоргаз#Николай Эйхвальд
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