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Posted Сегодня, 21:05

Published Сегодня, 21:05

Modified Сегодня, 21:08

Updated Сегодня, 21:08

Крыша здания на Арбате охвачена пламенем

31 августа 2023, 21:05
В центре Москвы, на Арбате, произошел пожар. С крыши одного из зданий какое-то время поднимался дым.

Пресс-служба МЧС по городу подтвердила эту информацию. В одном из ресторанов в столице возникло возгорание жировых отложений, пишет 360tv.ru.

«Когда пожарные приехали на место, произошла вспышка жировых скоплений», — передали в ведомстве.

На данный момент огонь потушен, все последствия пожара устранены. Люди не пострадали.

Жители города рассказали, что пламя вспыхнуло в ресторане грузинской кухни «Генацвале».

#Происшествия
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