Крыша здания на Арбате охвачена пламенем

Posted Сегодня, 21:05
Published Сегодня, 21:05
Modified Сегодня, 21:08
Updated Сегодня, 21:08
Пресс-служба МЧС по городу подтвердила эту информацию. В одном из ресторанов в столице возникло возгорание жировых отложений, пишет 360tv.ru.
«Когда пожарные приехали на место, произошла вспышка жировых скоплений», — передали в ведомстве.
На данный момент огонь потушен, все последствия пожара устранены. Люди не пострадали.
Жители города рассказали, что пламя вспыхнуло в ресторане грузинской кухни «Генацвале».