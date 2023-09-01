«Хочу, чтобы мозаика жила». Омский художник рассказал о важности своего ремесла

Для самого Антона Козлова важнейшими работами являются так называемые светские иконы с изображением Достоевского и Летова. Художнику предлагалось разместить мозаику с изображением музыканта на одном из зданий Омска, но проект решили отложить. Вместо него художник вместе со скульптором Виталием Шевченко планирует создать первый в России памятник кассете с интерактивными элементами. Возможно, именно он получит имя Егора Летова. Предполагается, что монумент расположат у ДК «Звездный».