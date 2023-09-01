«Хочу, чтобы мозаика жила». Омский художник рассказал о важности своего ремесла

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
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Updated Сегодня, 06:38
Художник рассказал, что занимается мозаикой с первого курса института. Там его наставником был Виктор Федорович Юрчук. Теперь он сам работает со студентами ОмГПУ.
Антон Козлов отмечает, что сейчас постепенно возрождается интерес к мозаике. Это, по его словам, связано с возрождением русской цивилизации — мозаика тесно связана с государством, со страной, родиной.
«Для нас, русских, мозаика — это все. И этому мы учим в педагогическом университете. Учу студентов работать со смальтой, с камнем, с инструментами: молотком для колки смальты и камня — он называется мартеллина. Кубики, из которых делается мозаика, с советских времен у нас называются модулями, а истинное итальянское название — это тессера, кожа Венеры. Все наполнено таким алхимически-магическим смыслом», — делится Антон Козлов в беседе с «ОмскРегионом».
Увидеть работу Козлова можно в Старообрядческой церкви в центре Омска: художник рассказывает, что практически случайно попал внутрь здания, разговорился с местным батюшкой, который рассказал, что давно хотел мозаику на фасаде церкви.
Также художник занимается украшением частных интерьеров, бассейнов, ванн и хаммамов, но хочется реализовывать более масштабные проекты.
«Хочется делать больше. Теперь мечта — сделать мозаичные деревья в дендросаду имени Гензе. Проект уже отдали на разработку. Планируется, что деревья будут высотой 5-6 метров. Сейчас ищут меценатов и спонсоров, которые бы помогли воплотить эту идею в жизнь», — рассказал Козлов.
Интересно, что стоимость каждой мозаики зависит не только от размера и сложности рисунка: для каждой мозаики подбирается разный материал, который отличается по стоимости и по хрупкости.
«Например, есть очень дорогие цвета смальты: пурпурный, фиолетовый, розовый. Цена за такую смальту может достигать 15 тысяч рублей за квадратный метр и выше. Также будет иметь значение, какой бренд используется. Например, питерская смальта дороже московской, потому что используются другие пигменты, другое стекло, и поставщики другие», — объясняет художник нюансы работы.
В итоге работа будет стоить своих средств: мозаику можно назвать «вечными» картинами. Самый древний найденный археологический памятник с мозаикой был создан около трех тысяч лет до нашей эры — его нашли на территории Турции. На древнейшей мозаике изображен скелет, а также есть надпись: «Пей, гуляй».
Для самого Антона Козлова важнейшими работами являются так называемые светские иконы с изображением Достоевского и Летова. Художнику предлагалось разместить мозаику с изображением музыканта на одном из зданий Омска, но проект решили отложить. Вместо него художник вместе со скульптором Виталием Шевченко планирует создать первый в России памятник кассете с интерактивными элементами. Возможно, именно он получит имя Егора Летова. Предполагается, что монумент расположат у ДК «Звездный».