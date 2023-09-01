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Posted 1 сентября 2023, 17:38

Published 1 сентября 2023, 17:38

Modified 1 сентября 2023, 17:39

Updated 1 сентября 2023, 17:39

Губернатор Воробьев рассказал президенту о работе самой большой школы в Подмосковье

Губернатор Воробьев рассказал президенту о работе самой большой школы в Подмосковье

1 сентября 2023, 17:38
Фото: пресс-служба правительства МО
В подмосковном Одинцове в ЖК «Гусарская баллада» открыли самую большую школу в Московской области. Она рассчитана на 2,2 тысячи мест и является одним из 25 учебных заведений, которые одновременно заложили в регионе два года назад.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев доложил о работе школы по видео-конференц-связи Владимиру Путину. Глава государства 1 сентября открыл новые общеобразовательные учреждения в пяти регионах, передает mosregtoday.ru.

В жилом комплексе, где расположена школа, проживает 24 тысячи человек. Все дома «Гусарской баллады» были сданы в 2019 году, однако оставалась нехватка социальных учреждений. При участии Московской области в 2023 году в микрорайоне построили второй детский сад, а сегодня открыли большую школу — образовательный центр «Багратион».

Как рассказал Андрей Воробьев, обычно в регионе ежегодно прибавляется 40 тысяч учеников, а в этом году — плюс 45 тысяч. В прошлом году первоклассников было 112 тысяч, а в этом году — 120 тысяч детей. По словам губернатора, к началу нового учебного года в регионе открыли 27 школ и 17 детских садов, а всего программа на текущий год предполагает 40 школ и 25 детсадов.

«Мы ищем учителей, хотя у нас „текучка“ по ним крайне низкая, но раз открываем новые школы, то нужно продолжать заниматься поиском», — заявил он.

Площадь новой четырехэтажной школы составляет 30 тысяч квадратных метров. В ней есть четыре лифта, 88 классов, оборудованные современным оборудованием кабинеты физики, информатики, есть также кулинарные, слесарные, столярные мастерские, кабинеты логопеда и психолога, центр детских инициатив, четыре спортзала, актовый зал на 600 мест, столовая на 800 человек, библиотека с IT-зоной. На территории образовательного центра расположены стадион с футбольным полем, зоны для спортивных игр и отдыха.

Также Андрей Воробьев сообщил, что в области каждый год ремонтируют порядка 60 школ, построенных в 60–70-х годах.

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