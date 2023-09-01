Губернатор Воробьев рассказал президенту о работе самой большой школы в Подмосковье

Как рассказал Андрей Воробьев, обычно в регионе ежегодно прибавляется 40 тысяч учеников, а в этом году — плюс 45 тысяч. В прошлом году первоклассников было 112 тысяч, а в этом году — 120 тысяч детей. По словам губернатора, к началу нового учебного года в регионе открыли 27 школ и 17 детских садов, а всего программа на текущий год предполагает 40 школ и 25 детсадов.