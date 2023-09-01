Абрамченко рассказала о мероприятиях по экологическому просвещению для школьников

Она напомнила, что в прошлом учебном году состоялось более 50 экскурсий на объекты инфраструктуры обращения с отходами в 17 субъектах РФ. По ее данным, в них приняли участие более 2,5 тыс. человек. Более того, в рамках повышения экологической грамотности и знаний в сфере экономики замкнутого цикла и переработки отходов в ходе всероссийской акции по сбору вторичного сырья «Миллион — Родине!» проходили эколого-просветительские уроки для школьников и студентов. Так, за 2 сезона проведения акции в 78 регионах страны состоялось 1289 экологических мероприятий, участниками которых стали более 178 тыс. человек.