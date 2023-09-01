Абрамченко рассказала о мероприятиях по экологическому просвещению для школьников

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Как указала вице-премьер, в этой связи в рамках внеурочных занятий «Разговоры о важном» предусмотрено изучение темы, посвященной экологии и заботе об окружающей среде.
По ее словам, в прошлом учебном году тематическое занятие «День Земли» проходило с использованием интерактивного курса для всех школьников «Зеленая школа», который разработали эксперты ППК «Российский экологический оператор».
Отметим, что данный курс ориентирован на воспитание осознанного потребления, а также грамотного обращения с отходами и бережливого природопользования.
Также вице-премьер особо отметила роль волонтерского движения в экологическом воспитании, а также инициативы со стороны бизнеса.
Она напомнила, что в прошлом учебном году состоялось более 50 экскурсий на объекты инфраструктуры обращения с отходами в 17 субъектах РФ. По ее данным, в них приняли участие более 2,5 тыс. человек. Более того, в рамках повышения экологической грамотности и знаний в сфере экономики замкнутого цикла и переработки отходов в ходе всероссийской акции по сбору вторичного сырья «Миллион — Родине!» проходили эколого-просветительские уроки для школьников и студентов. Так, за 2 сезона проведения акции в 78 регионах страны состоялось 1289 экологических мероприятий, участниками которых стали более 178 тыс. человек.
Виктория Абрамченко также отметила, что сегодня в системе общего образования нет отдельного урока «Экология», однако через другие курсы, дополнительные занятия и новые интерактивные уроки, экскурсии, волонтерские инициативы и проекты бизнеса создаются условия для формирования бережного отношения к природе и здоровых экологических привычек с раннего детства.
По ее словам, в прошлом году была принята концепция экологического образования для школ, а также актуализировались федеральные государственные образовательные стандарты. Более того, в материалы, определяющие форматы и подходы к обучению, были включены такие темы, как бережное отношение к природе, осознание глобального характера экологических проблем, а также активное неприятие действий, которые наносят вред окружающей среде.