20 тысяч квадратных метров. Минприроды нашел в Омске очередную незаконную свалку

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
Обследование участка было проведено после жалоб местных жителей. Выяснилось, что вдоль границ рекультивируемого полигона находится 18 670 квадратных метров территории, на которой мусор хранится незаконно.
Минприроды предложил администрации города, как владельцу участка, ограничить к нему доступ посторонних, а также ликвидировать место складирования отходов.
Напомним, что недавно на скопления мусора пожаловались жители еще одного района города. Около дома по улице Осоавиахимовская узаконенная свалка увеличилась в размерах и мусор стал находится за пределами контейнеров. Он даже перекрыл дорогу в школу, по которой обычно ходили дети. По факту этого нарушения прокурор Центрального округа внес директору департамента городского хозяйства представление.