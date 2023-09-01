20 тысяч квадратных метров. Минприроды нашел в Омске очередную незаконную свалку

Напомним, что недавно на скопления мусора пожаловались жители еще одного района города. Около дома по улице Осоавиахимовская узаконенная свалка увеличилась в размерах и мусор стал находится за пределами контейнеров. Он даже перекрыл дорогу в школу, по которой обычно ходили дети. По факту этого нарушения прокурор Центрального округа внес директору департамента городского хозяйства представление.