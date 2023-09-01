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Минприроды Омской области нашло новые места несанкционированной свалки отходов

20 тысяч квадратных метров. Минприроды нашел в Омске очередную незаконную свалку

1 сентября 2023, 10:10
Фото: Минприроды Омской области

Минприроды Омской области нашло новые места несанкционированной свалки отходов

Горы мусора нашли на территории полигона ТКО в Ленинском округе во время проверки.

Обследование участка было проведено после жалоб местных жителей. Выяснилось, что вдоль границ рекультивируемого полигона находится 18 670 квадратных метров территории, на которой мусор хранится незаконно.

Минприроды предложил администрации города, как владельцу участка, ограничить к нему доступ посторонних, а также ликвидировать место складирования отходов.

Напомним, что недавно на скопления мусора пожаловались жители еще одного района города. Около дома по улице Осоавиахимовская узаконенная свалка увеличилась в размерах и мусор стал находится за пределами контейнеров. Он даже перекрыл дорогу в школу, по которой обычно ходили дети. По факту этого нарушения прокурор Центрального округа внес директору департамента городского хозяйства представление.

Фото: Минприроды Омской области
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#Омск#Омская область#Свалка отходов#Новости#Загрязнение#Отходы#Природа#Министерство природы#Анастасия Баянова#Загрязнение природы
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