Выпили и подрались. Жителя Омской области обвинили в убийстве односельчанина

Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
Ночью 30 августа в деревенский частный дом приехала скорая помощь. На месте вызова бригада обнаружила тело 34-летнего мужчины. Позже следователи установили, что к смерти причастен 40-летний знакомый погибшего.
По версии следственного комитета, после распития спиртных напитков между мужчинами произошла ссора. Вскоре она переросла в драку, в ходе которой подозреваемый нанес несколько ударов колуном по голове своему знакомому. От полученных травм он скончался на месте.
Когда мужчина понял, что произошло, позвонил родственнице, которая вызвала скорую. Приехавшие врачи констатировали смерть потерпевшего и сообщили о преступлении в полицию.
Сейчас расследование дела продолжается. Следователи проводят осмотр места преступления, также изъято орудие, которым оно было совершено.