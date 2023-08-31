Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:50

Published Сегодня, 12:50

Modified Сегодня, 12:52

Updated Сегодня, 12:52

Иллюстрация

Выпили и подрались. Жителя Омской области обвинили в убийстве односельчанина

31 августа 2023, 12:50
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омской области нетрезвый мужчина поругался со знакомым и убил его

Следственный комитет начал расследование по делу об убийстве в деревне Озерное Нижнеомского района.

Ночью 30 августа в деревенский частный дом приехала скорая помощь. На месте вызова бригада обнаружила тело 34-летнего мужчины. Позже следователи установили, что к смерти причастен 40-летний знакомый погибшего.

По версии следственного комитета, после распития спиртных напитков между мужчинами произошла ссора. Вскоре она переросла в драку, в ходе которой подозреваемый нанес несколько ударов колуном по голове своему знакомому. От полученных травм он скончался на месте.

Когда мужчина понял, что произошло, позвонил родственнице, которая вызвала скорую. Приехавшие врачи констатировали смерть потерпевшего и сообщили о преступлении в полицию.

Сейчас расследование дела продолжается. Следователи проводят осмотр места преступления, также изъято орудие, которым оно было совершено.

Без сожаления. Омич убил своего брата из-за личной неприязни
Узнать подробнее
#Происшествия#Преступление#Омск#Следственный комитет#Убийство#Уголовное дело#Следствие#Анастасия Баянова
Подпишитесь
Миллиардный контракт. Омский депстрой ищет реконструктора дороги на 10 лет Октября
Сегодня, 04:39
Утки, праздник и носки. Как омичи открыли осенний сезон охоты
Сегодня, 11:00
Сезонный ажиотаж. Что происходит в омских магазинах перед началом учебного года
Сегодня, 05:55
Никому не принадлежит. Под Омским цирком нашли опасную ржавую трубу с кипятком
Сегодня, 09:41
Омскому «Мимино» ужесточили наказание за убийство маршрутчика на почве ревности
Сегодня, 07:22
В Омской области Латарии одобрили строительство свинокомплекса на 60 тысяч голов
Сегодня, 08:42