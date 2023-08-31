Врачи Измайловской амбулатории спасли пациентку с массивным кровотечением

Утром у пациентки было высокое давление, что спровоцировало разрыв стенки сосуда и начало кровотечения. Пока она ждала скорую помощь, она обратилась за медицинской помощью в Измайловскую амбулаторию. Врачи сначала попытались остановить кровотечение консервативными методами, но они не сработали. В конечном итоге им пришлось наложить нити на сосуд и провести инфузионную терапию для восстановления объема циркулирующей крови.