Врачи Измайловской амбулатории спасли пациентку с массивным кровотечением

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
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Updated Сегодня, 08:48
67-летней жительницы Измайлово несколько лет назад диагностировали варикозное расширение вен, в последствии это привело к локальному расширению сосуда, истончению его стенки и разрыву, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Утром у пациентки было высокое давление, что спровоцировало разрыв стенки сосуда и начало кровотечения. Пока она ждала скорую помощь, она обратилась за медицинской помощью в Измайловскую амбулаторию. Врачи сначала попытались остановить кровотечение консервативными методами, но они не сработали. В конечном итоге им пришлось наложить нити на сосуд и провести инфузионную терапию для восстановления объема циркулирующей крови.
После интенсивной терапии кровотечение остановилось, и состояние пациентки стабилизировалось. Ее передали бригаде скорой помощи. Заведующая Измайловской врачебной амбулаторией Светлана Кузнецова отметила, что кровотечение из варикозных вен под высоким давлением является одним из самых опасных и драматических случаев для пациентов с варикозной болезнью.