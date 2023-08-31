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Врачи Измайловской амбулатории спасли пациентку с массивным кровотечением

31 августа 2023, 08:37
Врачи Измайловской врачебной амбулатории в Московской области спасли пожилую женщину, которая едва не умерла из-за варикоза.

67-летней жительницы Измайлово несколько лет назад диагностировали варикозное расширение вен, в последствии это привело к локальному расширению сосуда, истончению его стенки и разрыву, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Утром у пациентки было высокое давление, что спровоцировало разрыв стенки сосуда и начало кровотечения. Пока она ждала скорую помощь, она обратилась за медицинской помощью в Измайловскую амбулаторию. Врачи сначала попытались остановить кровотечение консервативными методами, но они не сработали. В конечном итоге им пришлось наложить нити на сосуд и провести инфузионную терапию для восстановления объема циркулирующей крови.

После интенсивной терапии кровотечение остановилось, и состояние пациентки стабилизировалось. Ее передали бригаде скорой помощи. Заведующая Измайловской врачебной амбулаторией Светлана Кузнецова отметила, что кровотечение из варикозных вен под высоким давлением является одним из самых опасных и драматических случаев для пациентов с варикозной болезнью.

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