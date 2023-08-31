Врач-дерматолог оценила народные средства лечения ожогов: мыло, алое, сметана

Posted Сегодня, 13:54
Published Сегодня, 13:54
Modified Сегодня, 14:00
Updated Сегодня, 14:00
Первое, что она отметила, это то, что нельзя сдирать пузырь, который появляется после ожога. Вместо этого нужно обработать его антисептиком, аккуратно проколоть иглой и выпустить жидкость. Кожу нужно оставить сверху, чтобы она прикрывала ранку и предотвращала инфекцию или рубцевание, пишет Pravda.Ru.
Сметана и кефир могут помочь в заживлении ожогов. Они охлаждают кожу и нормализуют ее РН, что способствует быстрому восстановлению. Если кожа просто покраснела, можно нанести сметану или кефир безопасно.
Холод также является хорошим способом облегчить боль и уменьшить ожог. При обожженной области рекомендуется приложить холод, а затем нанести антисептик или «Пантенол». Дерматолог подчеркнула, что важно остудить ткани как можно быстрее.
Нельзя использовать соль для лечения ожогов. Хозяйственное мыло может быть эффективным средством, но не рекомендуется массовое его применение.
Алоэ является очень полезным регенерирующим средством для ожогов. Но перед этим все равно стоит опустить ожог под холодную воду. Затем можно нанести сок алоэ.
Дерматолог отметила, что ожоги первой и второй степени можно попытаться вылечить самостоятельно, но при ожоге третьей степени следует обратиться к врачу незамедлительно.