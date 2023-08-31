Врач-дерматолог оценила народные средства лечения ожогов: мыло, алое, сметана

Первое, что она отметила, это то, что нельзя сдирать пузырь, который появляется после ожога. Вместо этого нужно обработать его антисептиком, аккуратно проколоть иглой и выпустить жидкость. Кожу нужно оставить сверху, чтобы она прикрывала ранку и предотвращала инфекцию или рубцевание, пишет Pravda.Ru.