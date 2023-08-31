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Posted Сегодня, 12:15

Published Сегодня, 12:15

Modified Сегодня, 12:17

Updated Сегодня, 12:17

Volkswagen может приостановить производство из-за дефицита запчастей

31 августа 2023, 12:15
В связи с недостатком необходимых запчастей, автомобильный концерн Volkswagen может приостановить производство.

Причиной такого развития событий стало наводнение в Словении, которое повредило крупное предприятие, занимающееся производством запчастей.

В сентябре запчасти поступят на не все автомобильные заводы, что может вызвать перебои в выпуске новых машин. Информация о конкретном словенском предприятии пока не разглашается, пишет Общественная служба новостей.

Напомним, что наводнение в Словении привело к затоплению 10 тысяч домов, а ущерб оценивается в миллиарды евро.

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