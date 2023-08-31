Volkswagen может приостановить производство из-за дефицита запчастей

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
Причиной такого развития событий стало наводнение в Словении, которое повредило крупное предприятие, занимающееся производством запчастей.
В сентябре запчасти поступят на не все автомобильные заводы, что может вызвать перебои в выпуске новых машин. Информация о конкретном словенском предприятии пока не разглашается, пишет Общественная служба новостей.
Напомним, что наводнение в Словении привело к затоплению 10 тысяч домов, а ущерб оценивается в миллиарды евро.