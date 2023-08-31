Валерий Лимаренко: Сахалин готов поставлять беспилотники для военных

— У нас накоплен богатый опыт по производству различных моделей беспилотников для самого широко спектра применения, — сказал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. — Конечно, сегодня, с учётом ситуации, большое внимание мы сейчас уделяем созданию летательных аппаратов именно для военных. Дайте нам техническое задание, и мы сделаем аппараты для наших бойцов, причём в таких объёмах, которые будут заявлены.