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Валерий Лимаренко: Сахалин готов поставлять беспилотники для военных

Валерий Лимаренко: Сахалин готов поставлять беспилотники для военных

31 августа 2023, 08:22
Фото: Правительство Сахалинской области
В Сахалинской области налажено производство беспилотных летательных аппаратов. Губернатор региона Валерий Лимаренко показал временно исполняющему обязанности командующего войсками Восточного военного округа Михаилу Носулеву, как делают в области БПЛА.

На производстве, которое посетили высокие гости, их вниманию были предложены аппараты, которые давно используются военнослужащими и хорошо зарекомендовали себя, а также ряд опытных образцов новых моделей, способных нести большую полезную нагрузку.

Также Михаил Носулёв осмотрел весь цикл производства БПЛА. С конвейера они идут в школы региона, где подростки учатся собирать аппараты и управлять ими.

— У нас накоплен богатый опыт по производству различных моделей беспилотников для самого широко спектра применения, — сказал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. — Конечно, сегодня, с учётом ситуации, большое внимание мы сейчас уделяем созданию летательных аппаратов именно для военных. Дайте нам техническое задание, и мы сделаем аппараты для наших бойцов, причём в таких объёмах, которые будут заявлены.

Михаил Носулев высоко оценил увиденное и отметил, что имеются и весьма интересные наработки. Также он подчеркнул, что один из видов БПЛА — «Орлёнок» — вполне возможно перепрофилировать под цели военных.

— В ближайшее время сформируем техзадание, — сказал он.

Фото: Правительство Сахалинской области
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