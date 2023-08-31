В Омской области Латарии одобрили строительство свинокомплекса на 60 тысяч голов

Компания «Руском-Агро», которой владеет бизнесмен Темури Латария, построит в Кормиловском районе свинокомплекс по откорму 60 тысяч голов в год. Городу55 стало известно, что 31 августа проект строительства получил положительное заключение от «Сибирского регионального экспертного центра „Сибрегионэксперт“». Отметим, что разрешительный документ Латарии также выдали и в июне этого года.