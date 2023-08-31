В Омской области Латарии одобрили строительство свинокомплекса на 60 тысяч голов

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
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Updated Сегодня, 08:44
Компания «Руском-Агро», которой владеет бизнесмен Темури Латария, построит в Кормиловском районе свинокомплекс по откорму 60 тысяч голов в год. Городу55 стало известно, что 31 августа проект строительства получил положительное заключение от «Сибирского регионального экспертного центра „Сибрегионэксперт“». Отметим, что разрешительный документ Латарии также выдали и в июне этого года.
Разработкой проектной документации для Латарии занималась московская фирма «Канопус-проект», ее учредителями являются Геннадий Иванов, Андрей Мамин и Юрий Земцов.
Свинокомплекс на 60 тысяч голов появится в деревне Михеевка Алексеевского сельского поселения. Он станет четвертым свиноводческим комплексом, который возводит предприниматель и владелец ООО «Руском-Агро».
Напомним, что по итогам прошлого года выручка компании, зарегистрированной в деревне Сосновка Кормиловского района, уменьшилась на 10% до 2,9 млрд рублей.
Ранее Город55 рассказывал, что Латария записал на себя еще 5% «Рускома». Теперь бизнесмену принадлежат 94,9% его крупнейшей компании. Компаньон Латарии по «Рускому» — Гульнара Ленская.