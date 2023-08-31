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Posted Сегодня, 10:51

Published Сегодня, 10:51

Modified Сегодня, 10:53

Updated Сегодня, 10:53

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В Омске Росимущество отдает под предпринимательство землю на Пристанционной

31 августа 2023, 10:51
Фото: Midjourney
Иллюстрация
Два земельных участка в Центральном округе Омска отдают в аренду на пять лет.

ТУ Росимущества по Омской области ищет арендаторов для двух расположенных по соседству друг с другом земельных участков по улице Пристанционная. Речь идет об участках с кадастровыми номерами 55:36:040112:568 и 55:36:040112:569.

Срок аренды составляет 5 лет. За территорию площадью 2974 кв. м в год придется платить 307 781 рубль (минимальная цена). Размер ежегодного платежа за участок площадью 2811 кв. м — 290 912 рублей.

Фото: Публичная кадастровая карта Омской области

Землю в Центральном округе Омска разрешено использовать под предпринимательскую деятельность. Таким образом, арендаторам предоставляется широкая свобода: на участках можно разместить объекты торговли, делового управления, выставочно-ярмарочной деятельности, банки, рынки, магазины, гаражи, заведения общепита, гостиницы и развлекательные объекты.

Поучаствовать в торгах на аренду земельных участков на Пристанционной могут как физические, так и юридические лица. Итоги собираются подвести 6 октября.

Ранее Город55 рассказывал, что депарху не удалось найти инвестора для строительства нового спорткомплекса на месте стадиона «Сатурн». На торги заявились два индивидуальных предпринимателя из Воронежской области, но они так и не сделали ни одной ставки.

Подали заявки, но не сделали ставок. В Омске не нашли инвестора для стадиона «Сатурн»
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#Бизнес#Омск#Аренда земли#Торги#Земельный участок#Новости#Юлия Истомина#Росимущество
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