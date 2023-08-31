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В Омске детей бойцов СВО и ветеранов боевых действий предложили снабдить «молочкой»

В Омске детей бойцов СВО и ветеранов боевых действий предложили снабдить «молочкой»

31 августа 2023, 05:36
Фото: "Единая Россия"
Сохранение здоровья и формирование культуры здорового образа жизни являются приоритетным направлением народной программы партии «Единая Россия».

В штабе общественной поддержки на базе партии «Единая Россия» состоялась встреча представителей профильных министерств и ведомств, а также местного родительского сообщества. Они обсудили вопросы поддержки детей участников СВО и ветеранов боевых действий.

Предлагается обеспечивать их молочными продуктами, в том числе детским питанием. С соответствующей идеей выступили активисты партийного проекта «Крепкая семья». Председатель общественного совета федерального партийного проекта в Омской области Айгуль Буртебаева рассказала, как поддерживают семьи бойцов в других регионах.

Замдиректора по развитию ЦПС Игорь Богдашин в свою очередь поделился тем, как на территории региона происходит производство молочной продукции. Также он сообщил о предложениях по расширению категорий лиц, которым необходима соцподдержка.

По итогу участники встречи поддержали идею о введении новой меры поддержки.

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#Общество#Омск#Омская область#Единая Россия#Новости#Алина Ясинская#Поддержка ветеранов сво#Участник СВО
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