В Омске детей бойцов СВО и ветеранов боевых действий предложили снабдить «молочкой»

Posted Сегодня, 05:36
Published Сегодня, 05:36
Modified Сегодня, 05:38
Updated Сегодня, 05:38
В штабе общественной поддержки на базе партии «Единая Россия» состоялась встреча представителей профильных министерств и ведомств, а также местного родительского сообщества. Они обсудили вопросы поддержки детей участников СВО и ветеранов боевых действий.
Предлагается обеспечивать их молочными продуктами, в том числе детским питанием. С соответствующей идеей выступили активисты партийного проекта «Крепкая семья». Председатель общественного совета федерального партийного проекта в Омской области Айгуль Буртебаева рассказала, как поддерживают семьи бойцов в других регионах.
Замдиректора по развитию ЦПС Игорь Богдашин в свою очередь поделился тем, как на территории региона происходит производство молочной продукции. Также он сообщил о предложениях по расширению категорий лиц, которым необходима соцподдержка.
По итогу участники встречи поддержали идею о введении новой меры поддержки.