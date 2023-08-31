В начале сентября в Омске отключат воду. Публикуем адреса

Posted Сегодня, 04:51
Published Сегодня, 04:51
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Updated Сегодня, 04:54
В «ОмскВодоканале» рассказали об отключении воды в начале сентября. Это необходимо, чтобы провести ремонтные работы. Первое отключение будет на этой неделе.
В субботу, 2 сентября, с 11:00 до 18:00 рабочие предприятия займутся водопроводом на улице Карла Либкнехта, 35. Под отключение попадут дома по адресам: улица Карла Либкнехта, 33, 35, улица Краснофлотская, 24.
В среду, 6 сентября, запланирован ремонт водопровода на улице Богдана Хмельницкого с 10:00 до 19:00. В этот день также будут проводиться работы на водопроводе поселка Входной с 02:00 до 23:00.
В связи с этим с 10:00 до 19:00 водоснабжение прекратят в домах по улице Звездова, 95, 97. Машина с питьевой водой будет стоять рядом с первым адресом с 10 часов утра до окончания работ.
С 02:00 до 23:00 отключат воду по адресам:
Машину с питьевой водой поставят на улице Харьковской, 11 и улице Кирова, 5.