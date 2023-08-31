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Published Сегодня, 04:51

Modified Сегодня, 04:54

Updated Сегодня, 04:54

иллюстрация

В начале сентября в Омске отключат воду. Публикуем адреса

31 августа 2023, 04:51
Фото: Город55
иллюстрация

В начале осени в Омске запланировано новое отключение воды

Неудобства в нескольких домах возникнут в конце этой недели.

В «ОмскВодоканале» рассказали об отключении воды в начале сентября. Это необходимо, чтобы провести ремонтные работы. Первое отключение будет на этой неделе.

В субботу, 2 сентября, с 11:00 до 18:00 рабочие предприятия займутся водопроводом на улице Карла Либкнехта, 35. Под отключение попадут дома по адресам: улица Карла Либкнехта, 33, 35, улица Краснофлотская, 24.

В среду, 6 сентября, запланирован ремонт водопровода на улице Богдана Хмельницкого с 10:00 до 19:00. В этот день также будут проводиться работы на водопроводе поселка Входной с 02:00 до 23:00.

В связи с этим с 10:00 до 19:00 водоснабжение прекратят в домах по улице Звездова, 95, 97. Машина с питьевой водой будет стоять рядом с первым адресом с 10 часов утра до окончания работ.

С 02:00 до 23:00 отключат воду по адресам:

  • пос. Входной, 101;
  • входная 32/1, 32/2, 32/3, 13/3, 19/1, 23/1, 29/1, 10б, 22/2, 1/1, 22/1, 3/2, 19а, 3/3, 3, 100, 9/2, 18/2, 99;
  • котельная «Октан»;
  • коттеджный поселок и водоразборные колонки пос. Входной, ст. Пламя, пос. Северный; Психоневрологический интернат Северный;
  • пос. Приветное;
  • ст. Входная, ул. Челябинская, 2;
  • ул. Транспортная, 19;
  • микрорайон 2888 км № 4, 5, 6, 7, 8;
  • водоразборные колонки 2884 км;
  • пос. Петровка;
  • жилые дома ПМС-22 № 4,5,6,7,8;
  • КНС-46;
  • ВКС-443.

Машину с питьевой водой поставят на улице Харьковской, 11 и улице Кирова, 5.

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#Общество#Омск#Омская область#Отключение воды#ОмскВодоканал#Новости#Алина Ясинская
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