В Ленинградской области задержали подозреваемого в убийстве девушки

Posted Сегодня, 20:17
Published Сегодня, 20:17
Modified Сегодня, 20:23
Updated Сегодня, 20:23
Согласно источнику из правоохранительных органов, молодой человек заранее приготовился к убийству. Он предложил бывшей девушке встретиться на улице Авиаторов Балтики, чтобы «поискать» закладку с наркотиками. Об этом пишет 360tv.ru.
Они отправились на прогулку, в ходе которой произошло убийство. Затем злоумышленник скрылся через гаражи, очистил одежду и выбросил нож и кроссовки.
Родители девушки и ее новый возлюбленный обратились в полицию. В результате поисков было обнаружено тело погибшей.