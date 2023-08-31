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В Ленинградской области задержали подозреваемого в убийстве девушки

31 августа 2023, 20:17
В лесополосе города Мурино Ленинградской области обнаружили тело молодой девушки с ножевыми ранениями. Полиция подозревает в убийстве ее бывшего возлюбленного, который работает кальянщиком в одном из заведений Санкт-Петербурга.

Согласно источнику из правоохранительных органов, молодой человек заранее приготовился к убийству. Он предложил бывшей девушке встретиться на улице Авиаторов Балтики, чтобы «поискать» закладку с наркотиками. Об этом пишет 360tv.ru.

Они отправились на прогулку, в ходе которой произошло убийство. Затем злоумышленник скрылся через гаражи, очистил одежду и выбросил нож и кроссовки.

Родители девушки и ее новый возлюбленный обратились в полицию. В результате поисков было обнаружено тело погибшей.

#Происшествия
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