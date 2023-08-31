Утки, праздник и носки. Как омичи открыли осенний сезон охоты

Вот только на том злоключения этих горе-охотников не закончились — выяснилось, что разрешение на охоту у них выдано в Госфонд, то есть в общедоступные охотничьи угодья, а находятся они в приписном хозяйстве. Опять удивление, разговоры, просмотр карты вместе с охотинспекторами и новое «гениальное» заявление: «Так был же уже сегодня инспектор и выписал нам протокол, а мы вообще после этого легли спать, чтобы проспаться и ехать домой, выпившим же за руль не сядешь».