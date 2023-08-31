Утки, праздник и носки. Как омичи открыли осенний сезон охоты

Posted Сегодня, 11:00
Published Сегодня, 11:00
Modified Сегодня, 11:00
Updated Сегодня, 11:00
В минувшую субботу, 26 августа в Омской области стартовал самый массовый сезон охоты на водоплавающую и боровую дичь. Попутно разрешено добывать и болотно-луговые, степные и полевые виды пернатых. К этому периоду, по данным Управления по охране животного мира Омской области, охотниками было получено свыше 20 тысяч разрешений на добычу. Львиная доля получивших разрешения людей отправилась на водоемы региона, дабы поохотиться и отпраздновать сие событие. Потому в эти дни главные защитники животных в регионе перешли в усиленный режим работы и отправились в рейды. В одном из таких побывал и корреспондент Города55. Рассказываем и показываем, как это было.
Мне бы в небо
Выезжаем из Омска в 6 утра. Западный обход, трасса Омск — Тюмень, и на Любинском кольце воссоединяемся с еще одной группой охотинспекторов. Уходим на автодорогу на Тару, едем до Саргатского и далее по проселочным направлениям углубляемся в район. Три часа пути и около 250 километров от города, и мы на месте.
«Здесь очень много озер, которые богаты разнообразной дичью, потому и любителей охоты тут немало. А еще эти водоемы облюбовали лебеди, охота на которых запрещена. Лебедь-кликун занесен в региональную Красную книгу, а шипун не относится к охотничьим ресурсам. Однако находятся недобросовестные охотники, которые добывают и эти виды — мол, мясо у них вкусное. Но за такую добычу можно не только заплатить крупный штраф, но и лишиться охотничьего билета», — рассказала Городу55 пресс-секретарь Управления по охране животного мира Алена Семкина.
Этих благородных птиц мы действительно приметили — они садятся на водную гладь то тут, то там. Вот только при нашем приближении для пары удачных кадров птицы снимались с места и в прямом смысле махали нам крыльями.
Но вернемся к рейду. Находим пригорок, распаковываемся. Тут же к нам присоединяется и местный охотинспектор на квадроцикле. Собираем главное орудие нашего сегодняшнего мероприятия — беспилотный летательный аппарат самолетного типа Zala Aero. К слову, Город55 уже рассказывал об этом чуде технике на службе защитников природы.
Фюзеляж, крылья, винт, парашют (с его помощью сажают БПЛА) и предполетная подготовка. Все как и на больших воздушных судах, но в усеченном виде — авионика, закрылки, двигатель и калибровка видеокамеры.
«Этот беспилотник может наблюдать за местностью в любое время суток на скорости до 110 км/ч. Он передает фото и видео в режиме реального времени. Дальность его полета порядка 50 километров. А заряда хватит на 2.5 часа. Главный его плюс в том, что он практически бесшумный. Сейчас с его помощью будем находить скопления охотников и по координатам выезжать на место», — пояснил заместитель начальника отдела охотничьего хозяйства Владимир Прилюбенко.
Все готово к взлету. «Разбег» с помощью эластичной катапульты — и в путь, точнее в небо.
Не охоты ради, а праздника для
Сразу после взлета с нашей «птички» пошла картинка: леса, поля, озера. Качество на высоте, а двадцатикратный зум позволяет заглянуть чуть ли не под каждый кустик и камыш.
Заглядывать, правда, не пришлось, поскольку станы охотников, разбросанные по берегам озер, и так были как на ладони. Едем. Первая остановка — автомобили, палатки, шатер и даже целый вагончик с печкой-буржуйкой. В общем, капитально и добротно.
Вот только все ли так же добротно с документами и разрешениями? За этим, собственно, сюда и приехали охотинспекторы. Смотрят, проверяют.
«Чаще всего у охотников отсутствуют разрешения на добычу охотничьих ресурсов, охотничьи билеты установленного образца. Бывает, что добытую дичь обрабатывают — общипывают и разделывают, а также перевозят без отметки о добыче в разрешении, что также является нарушением. Еще из распространенных нарушений — это перевозка расчехленного или заряженного охотничьего оружия на транспортных средствах с включенным мотором. Также заряженные ружья без чехла нельзя перевозить и в лодках», — рассказывает Прилюбенко.
У этой компании все в норме: ружья в чехлах и без патронов, все разрешения и документы на месте, утки в путевке. Да и вообще эти охотники подошли к делу всерьез и надолго — в вагончике присутствует даже карта охотугодий, дабы ненароком не забрести на особо охраняемые территории, к коим, например, относятся заказники.
«У нас все красивенько — палатки, шатры. Костер, как положено, обкопанный. Стоим в 50 метрах от водоема, соблюдаем всю технику безопасности — ружья у всех зачехлены и разряжены. Охотимся, как положено, с утренней зари и, заметьте, в нашей компании нет людей, злоупотребляющих алкоголем. Это одна из самых больших бед на охоте, когда не все могут себя контролировать в плане спиртного», — заверил нас охотник по имени Дмитрий.
При этом, по словам нашего собеседника, год от года правила охоты все ужесточаются и ужесточаются, но от их соблюдения никуда не денешься.
«Правил много, и не все они правильные. С каждым годом появляются все новые и новые, и многие, по моему мнению, направлены против охотников. Да, без сомнения, они нужны и написаны кровью, но некоторые можно и смягчить. Допустим, садишься в лодку — у тебя должно быть зачехленное ружье. Приплыл на номер, и только там и можно расчехлить. Закончил охоту, опять убрал в чехол — и на берег. Хотя в этот момент может взлететь утка или подранок, и все это мимо тебя. А если кто-то считает, что он может стрельнуть и попасть не туда, то и делать ему на охоте нечего — он просто не охотник», — уверен Дмитрий.
Сам омич охотится уже не один десяток лет, но соблюдает некий негласный кодекс.
«Как говорится, пить, курить и говорить я начал одновременно, вот так и с охотой (смеется). Но тут надо понимать, что для меня и моих приятелей открытие охоты — это прежде всего праздник и уток я практически не добываю. Так, чисто для души стрельнул, добыл парочку, и все. Сами видите, нас тут много, а уток всего восемь. Сейчас утки худые, пеньковые, потому добывать я их начинаю после 20 сентября, когда они насытятся. Приехали просто для души, для общения, чтобы отметить праздник. У нас даже тут не все охотники, и приехали за компанию, за атмосферой. Сейчас вот лодки смотаем и поедем на другое озеро и там еще и порыбачим», — пообещал наш собеседник.
К слову, как выяснилось, вагончик эти охотники держат на месте до поздней осени и зимы, чтобы приезжать и охотиться уже на сытую дичь.
Не с яблоками, так с грибами
Двигаемся дальше. Новые станы, новые компании охотников — семьями, друзьями и соседями. Костры, мангалы и казаны, разнообразные яства и напитки, гитары, нарды и пляски и, конечно же, лодки, ружья, чучела. Кое-где присутствуют и четвероногие охотники.
При этом, что характерно, практически все, кто попался нам в этом рейде, вели себя весьма аккуратно как в плане охоты, так и в плане отношения к природе.
«Стараемся беречь природу, все делать аккуратно, согласно закону. Дешевле соблюдать все правила и ограничения, чем последствия за их неисполнение. Хотел бы посоветовать начинающим охотникам сразу же правильно погрузиться в это дело, а не считать каким-то развлечением. Охота — это работа. Я 20 лет увлекаюсь охотой, и для меня это не только добыча, но и праздник, общение с друзьями, с природой. Где в городе такую красоту увидишь?» — восхитился охотник со стажем из Омска Михаил.
Не можем не согласиться — мило, приятно и радует глаз. От такого можно и забыть, зачем приехал.
В этот момент по рации приходят координаты новой точки. Выдвигаемся. На месте находим пожилого мужчину с взрослым внуком. Проверка. С документами и оружием все в полном порядке. Из разговора узнаем, что поохотились неважно, еще и с одним из ружей поломка приключилась, но сильно не расстроились, так как все равно вернутся домой с добычей — грибами.
«Заглянули вон в соседний лесок. Вот набрали грибов полную сумку и там еще два пакета оставили, сейчас за ними поедем», — рассказывают мужчины.
Что ж, коль не обычная, так тихая охота, но приносит свои плоды.
Всполошились и дозвонились
На следующей точке нас встречает табличка: «Занято». Мы, собственно, на это место и не претендовали, а вот проверку никто не отменял.
С документами и оружием порядок, а вот с добычей возникла неурядица. Дело в том, что добытых уток нам показали, а вот добытчика с путевкой, куда и должна быть вписана эта дичь, на месте не оказалось — отстрелялся и укатил.
Мужики немного всполошились, схватились за телефоны и вызвонили-таки пропажу — мол, ты чего это уток к себе вписал, а не забрал, давай-ка возвращайся, нам чужого, дескать, не надо, да и протокол не хочется. В общем, разобрались на месте.
В носках на амбразуру
Сюрпризы с добытыми пернатыми ждали нас и дальше. Подъезжаем к большой и шумной компании, которая встречает нас под громкие звуки «Короля и шута». Здороваемся, видим, что ребята изрядно подшофе, ну да ладно — праздник же.
Инспекторы смотрят документы, проверяют оружие, но не видят дичь — аж 18 особей, которые значатся в путевке. Начинаются судорожные поиски. Пусто. После чего следует гениальное заявление: «Так мы же их съели!» В ответ звучит резонный вопрос: «Как, все 18 сразу?» Утвердительный кивок от одного из охотников, который гордо открывает крышку казана, пристально вглядывается внутрь, закрывает и выдает: «Нет, не тут — это домашний баранчик, но утки точно были».
Удивление, недоумение и новые поиски. Дичь в итоге нашлась — при помощи автора этого материал: он приметил ее в прицепе вот этого раритетного автомобиля.
Вот только на том злоключения этих горе-охотников не закончились — выяснилось, что разрешение на охоту у них выдано в Госфонд, то есть в общедоступные охотничьи угодья, а находятся они в приписном хозяйстве. Опять удивление, разговоры, просмотр карты вместе с охотинспекторами и новое «гениальное» заявление: «Так был же уже сегодня инспектор и выписал нам протокол, а мы вообще после этого легли спать, чтобы проспаться и ехать домой, выпившим же за руль не сядешь».
Требуем копию того самого протокола, начинаются новые поиски, но удачей, как с утками, они не заканчиваются. После в дело вступает вот этот персонаж, который в одних носках оголтело бросился на амбразуру, точнее пошел разбираться и что-то доказывать.
Шумел, кричал, ругался, пытался угрожать и снял всех и вся на свой смартфон. Вот только ничто из этого набора от протокола эту «бригаду» так и не уберегло.
Буквально сразу же после нашего отъезда сия компания как-то моментально забыла про сон и поездку домой и продолжила праздновать — видимо, новый повод появился.
P. S. И последнее. Свой трофей в этот день получили и беспилотные «птички». Один из коптеров засек на озере лодку с охотником, который передвигался с незачехленным ружьем. Так сказать, попался с поличным.
Всего же, по информации Управления по охране животного мира, только за период с 25 по 27 августа специалистами ведомства было проверено 1029 охотников, на которых составлено 37 административных протоколов.