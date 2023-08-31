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Posted Сегодня, 08:18

Published Сегодня, 08:18

Modified Сегодня, 08:22

Updated Сегодня, 08:22

Турагент Маликова назвала лучшие направления для осеннего отдыха

31 августа 2023, 08:18
Приближается конец лета, и вместе с ним заканчивается сезон пляжного отдыха. Но не все получили возможность взять отпуск именно летом. Есть множество направлений для отдыха осенью, зимой или весной, как подчеркнула турагент Мария Маликова.

Если вы мечтаете о пляже, купании в море и получении витамина D, можно обратить внимание на такие страны, как Египет, ОАЭ, Индия, Маврикий, Шри-Ланка, Мальдивы, Сейшелы, Бали, остров Хайнань, Таиланд, Катар, Куба и Венесуэла, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Для тех, кто предпочитает познавательные туры по странам с богатой культурой, Маликова выделяет Иран, Узбекистан, Азербайджан, Турцию и Грузию.

При этом каждое из указанных направлений предлагает различные туры, подходящие для любого бюджета.

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