Турагент Маликова назвала лучшие направления для осеннего отдыха

Приближается конец лета, и вместе с ним заканчивается сезон пляжного отдыха. Но не все получили возможность взять отпуск именно летом. Есть множество направлений для отдыха осенью, зимой или весной, как подчеркнула турагент Мария Маликова.