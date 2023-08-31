Турагент Маликова назвала лучшие направления для осеннего отдыха

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
Если вы мечтаете о пляже, купании в море и получении витамина D, можно обратить внимание на такие страны, как Египет, ОАЭ, Индия, Маврикий, Шри-Ланка, Мальдивы, Сейшелы, Бали, остров Хайнань, Таиланд, Катар, Куба и Венесуэла, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Для тех, кто предпочитает познавательные туры по странам с богатой культурой, Маликова выделяет Иран, Узбекистан, Азербайджан, Турцию и Грузию.
При этом каждое из указанных направлений предлагает различные туры, подходящие для любого бюджета.