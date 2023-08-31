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Страшное позади. Девочка, которую передали под опеку семье на Алтае, вернется в Омск

31 августа 2023, 08:41
Фото: Midjourney
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Переданная под опеку девочка скоро вернется в Омск вместе с тетей

Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Омской области Елизавета Степкина.

За 9-летней девочкой в город Рубцовск Алтайского края приехала тетя. По словам Степкиной, в ближайшее время они будут вместе.

После добровольного прерывания договора с нынешним опекуном, эту роль возьмет на себя тетя девочки, которая пыталась оформить опеку с самого начала разбирательства.

Ранее экс-депутат законодательного собрания Алеся Григорьева сообщала, что по приезде ребенка в Омск семья подаст соответствующий судебный иск о снятии ограничений в родительских правах для родных папы и мамы.

Напомним, что проверка этой ситуации началась после многочисленных сообщений в социальных сетях. Девочка год жила у приемной матери-одиночки с ее детьми, с настоящей семьей не виделась и почти не общалась. Но недавно она впервые за год поговорила с мамой, тогда же опекун заверила, что не будет препятствовать общению матери и ребенка и при необходимости готова вернуть девочку в семью.

Девочка, которую незаконно передали под опеку, впервые за год поговорила с мамой
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#Омск#Омская область#Дети#Семья#Опека#Алтайский край#Анастасия Баянова#Возвращение домой
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