Страшное позади. Девочка, которую передали под опеку семье на Алтае, вернется в Омск

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
За 9-летней девочкой в город Рубцовск Алтайского края приехала тетя. По словам Степкиной, в ближайшее время они будут вместе.
После добровольного прерывания договора с нынешним опекуном, эту роль возьмет на себя тетя девочки, которая пыталась оформить опеку с самого начала разбирательства.
Ранее экс-депутат законодательного собрания Алеся Григорьева сообщала, что по приезде ребенка в Омск семья подаст соответствующий судебный иск о снятии ограничений в родительских правах для родных папы и мамы.
Напомним, что проверка этой ситуации началась после многочисленных сообщений в социальных сетях. Девочка год жила у приемной матери-одиночки с ее детьми, с настоящей семьей не виделась и почти не общалась. Но недавно она впервые за год поговорила с мамой, тогда же опекун заверила, что не будет препятствовать общению матери и ребенка и при необходимости готова вернуть девочку в семью.