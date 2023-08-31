Страшное позади. Девочка, которую передали под опеку семье на Алтае, вернется в Омск

Напомним, что проверка этой ситуации началась после многочисленных сообщений в социальных сетях. Девочка год жила у приемной матери-одиночки с ее детьми, с настоящей семьей не виделась и почти не общалась. Но недавно она впервые за год поговорила с мамой, тогда же опекун заверила, что не будет препятствовать общению матери и ребенка и при необходимости готова вернуть девочку в семью.