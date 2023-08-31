СМИ: Дерипаска сотрудничал с экс-агентом ФБР в работе против Владимира Потанина

Posted Сегодня, 17:13
Published Сегодня, 17:13
Modified Сегодня, 17:13
Updated Сегодня, 17:13
Он занимался отмыванием средств с целью обхода санкций, наложенных США на предпринимателя, а также искал скрытые активы его конкурентов по бизнесу.
Ранее «Новые Известия» со ссылкой на Reuters сообщали, что Чарльз Макгонигал содействовал включению в санкционные списки Соединенных Штатов Владимира Потанина, главного акционера компании «Норникель». За свои услуги бывший агент ФБР получил 17,5 тысячи долларов. Чтобы замаскировать источник платежа, средства переводились из России через счета на Кипре и в Нью-Джерси, пишут newizv.ru.
Помимо этого, по словам помощника прокурора США Ребекки Делл, подсудимый вел переговоры, главная цель которых заключалась в поиске скрытых активов конкурента Олега Дерипаски в обмен на выплату до трех миллионов долларов. Отмечается, что в этом направлении усилия были безрезультатными, а вот в санкционный список США Владимир Потанин все же попал.
В материалах суда указано, что в августе 2021 года Чарльз Макгонигал и его команда заключили контракт, согласно которому некая организация на Кипре обязалась платить 51 280 долларов корпорации из Нью-Джерси при исполнении контракта, а также делать ежемесячные платежи по 41 790 долларов в качестве платы за «услуги бизнес-аналитики, анализ и исследование, относящееся к [Российской корпорации], ее бизнес-операциям и акционерам». Уточняется, что владельцем корпорации в Нью-Джерси был знакомый Макгонигала, а платежи по договору производились в пользу бывшего сотрудника ФБР.
Как заявил Чарльз Макгонигал, Олег Дерипаска делал переводы со счета в АО «Газпромбанк» на кипрский счет, потом — на счет в Нью-Джерси и далее Макгонигалу. Таким образом команда пыталась скрыть российского олигарха Дерипаску как источник нелегальных платежей, пишет businessinsider.com.
По мере расследования появляются новые детали и фигуранты. Например, Евгений Фокин, директор по международному сотрудничеству компании, который отвечал за коммуникацию En+ c Минфином США.
СМИ также сообщают, что есть доказательства встречи, состоявшейся на Манхэттене с участием Чарльза Макгонигала, Евгения Фокина и Шестакова — сообвиняемого экс-фэбээровца, бывшего российского дипломата, который получил гражданство Соединенных Штатов и работал переводчиком в федеральных судах. Встреча прошла с целью оказать содействие ходу шпионажа.