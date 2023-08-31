СМИ: Дерипаска сотрудничал с экс-агентом ФБР в работе против Владимира Потанина

В материалах суда указано, что в августе 2021 года Чарльз Макгонигал и его команда заключили контракт, согласно которому некая организация на Кипре обязалась платить 51 280 долларов корпорации из Нью-Джерси при исполнении контракта, а также делать ежемесячные платежи по 41 790 долларов в качестве платы за «услуги бизнес-аналитики, анализ и исследование, относящееся к [Российской корпорации], ее бизнес-операциям и акционерам». Уточняется, что владельцем корпорации в Нью-Джерси был знакомый Макгонигала, а платежи по договору производились в пользу бывшего сотрудника ФБР.