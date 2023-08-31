Слишком мягко. В Омской области отменили приговор об убийстве педагога

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
Modified Сегодня, 06:32
Updated Сегодня, 06:32
В пресс-службе областной прокуратуры сообщили об отмене решения суда по делу об убийстве педагога возле ее дома на улице 27-й Северной. Напомним, страшная история произошла в мае 2022 года: пьяный мужчина встретил бывшую супругу возле ее дома и несколько раз ударил ножом. До этого в течение полугода мужчина не раз угрожал женщине расправой.
Женщина скончалась на месте, а убийца сам пришел в полицию и во всем сознался. На мужчину завели дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Суд первой инстанции признал омича виновным и назначил наказание в виде 9 лет и 8 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Однако такой приговор не устроил прокуратуру: надзорное ведомство посчитало наказание слишком мягким. Оказалось, что суд не учел ряд отягчающих обстоятельств и исключил из дела ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством».
В Омском областном суде встали на сторону прокуратуры и отменили решение суда. Теперь уголовное дело вновь направили в Центральный районный суд для рассмотрения по существу.
Ранее Город55 рассказывал подробности этого жуткого убийства. Предполагалось, что причиной разногласий бывший супругов был ребенок: убитая женщина якобы была против общения отца с сыном. Во время расследования омича не раз отправляли на психолого-психиатрическая экспертизу — она не дала четкого ответа о вменяемости мужчины с первого раза. До убийства омич нападал на женщину прямо на ее работе.