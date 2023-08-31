Слишком мягко. В Омской области отменили приговор об убийстве педагога

Ранее Город55 рассказывал подробности этого жуткого убийства. Предполагалось, что причиной разногласий бывший супругов был ребенок: убитая женщина якобы была против общения отца с сыном. Во время расследования омича не раз отправляли на психолого-психиатрическая экспертизу — она не дала четкого ответа о вменяемости мужчины с первого раза. До убийства омич нападал на женщину прямо на ее работе.