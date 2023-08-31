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Published Сегодня, 06:30

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Место, где нашли тело Елены

Слишком мягко. В Омской области отменили приговор об убийстве педагога

31 августа 2023, 06:30
Фото: Город55
Место, где нашли тело Елены

В Омске решили пересмотреть дело о жестоком убийстве педагога

В апелляции выяснилось, что 9 лет и 8 месяцев колонии — слишком мягкое наказание.

В пресс-службе областной прокуратуры сообщили об отмене решения суда по делу об убийстве педагога возле ее дома на улице 27-й Северной. Напомним, страшная история произошла в мае 2022 года: пьяный мужчина встретил бывшую супругу возле ее дома и несколько раз ударил ножом. До этого в течение полугода мужчина не раз угрожал женщине расправой.

Женщина скончалась на месте, а убийца сам пришел в полицию и во всем сознался. На мужчину завели дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Суд первой инстанции признал омича виновным и назначил наказание в виде 9 лет и 8 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Однако такой приговор не устроил прокуратуру: надзорное ведомство посчитало наказание слишком мягким. Оказалось, что суд не учел ряд отягчающих обстоятельств и исключил из дела ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством».

В Омском областном суде встали на сторону прокуратуры и отменили решение суда. Теперь уголовное дело вновь направили в Центральный районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее Город55 рассказывал подробности этого жуткого убийства. Предполагалось, что причиной разногласий бывший супругов был ребенок: убитая женщина якобы была против общения отца с сыном. Во время расследования омича не раз отправляли на психолого-психиатрическая экспертизу — она не дала четкого ответа о вменяемости мужчины с первого раза. До убийства омич нападал на женщину прямо на ее работе.

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#Полиция#Омск#Омская область#Прокуратура#Суд#Убийство#Наказание#Педагог#Новости#Ольга Акамова#Женщина#Апелляция
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